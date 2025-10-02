El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Carlos Paniceres y José Manuel Ferreira, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, reunidos de Dolores Carcedo y René Suárez, del grupo parlamentario del PSOE.

La Cámara de Comercio de Oviedo respalda a Calvo frente a las críticas de Transportes: «El consejero hace lo que tiene que hacer»

Paniceres pide no entrar en una "espiral de descalificaciones", reclama reactivar la comisión bilateral del Gobierno regional con el Estado y rechaza la falta de presupuestos como «excusa» para no ampliar las bonificaciones

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:49

Comenta

Respaldo absoluto por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, frente ... al Ministerio de Transportes. Las duras críticas del departamento que encabeza Óscar Puente al consejero, quien calificó de ilegal el peaje y aseguró que si él tuviera responsabilidades en el Gobierno central ya estaría bonificado al 100 %, no han sido bien recibidas en la organización empresarial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  3. 3

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna
  9. 9 «En la playa se lo pasan mejor que en el parque»: así fue la vuelta de los perros a San Lorenzo
  10. 10 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Cámara de Comercio de Oviedo respalda a Calvo frente a las críticas de Transportes: «El consejero hace lo que tiene que hacer»

La Cámara de Comercio de Oviedo respalda a Calvo frente a las críticas de Transportes: «El consejero hace lo que tiene que hacer»