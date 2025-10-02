La Cámara de Comercio de Oviedo respalda a Calvo frente a las críticas de Transportes: «El consejero hace lo que tiene que hacer»

Respaldo absoluto por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, frente ... al Ministerio de Transportes. Las duras críticas del departamento que encabeza Óscar Puente al consejero, quien calificó de ilegal el peaje y aseguró que si él tuviera responsabilidades en el Gobierno central ya estaría bonificado al 100 %, no han sido bien recibidas en la organización empresarial.

«El Ministerio ha sido absolutamente injusto con el consejero», zanjó el presidente, Carlos Paniceres, quien recuerda que las manifestaciones del consejero están respaldadas de forma unánime por la sociedad asturiana a través de la Alianza por las Infraestructuras y responden a una «reivindicación que es justa». Agradeció, de hecho, que el consejero hubiera puesto los intereses de Asturias por delante y recriminó las «declaraciones incendiarias» del Ministerio. Paniceres pidió no entrar en esa «espiral de descalificaciones» y abogó por seguir «la hoja de ruta marcada con el consenso de todas las entidades, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales».

El empresario, que realizaba estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes del grupo parlamentario socialista dentro de una ronda de encuentros con las formaciones con representación parlamentaria, pidió reactivar la comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para trasladar de primera mano al Gobierno central qué supone el peaje del Huerna para cualquier asturiano. «Es una penalización histórica y ahora es el momento de buscar mecanismos para resolver esta situación: la bonificación del 100% mientras todo este procedimiento jurídico se lleve a cabo», dijo, en línea con la demanda recogida este mismo lunes en la Alianza por las Infraestructuras. «Toca hablar, toca negociar, toca sentarse y no entrar en esta espiral de descalificaciones porque evidentemente el consejero hace lo que tiene que hacer: defender los intereses de Asturias porque es su obligación», agradeció.

El presidente de la Cámara de Comercio asume que el rescate supondrá un coste millonario, pero argumenta que «si se va a declarar ilegal un peaje, lo que no tiene sentido es que lo sigamos manteniendo y que todos los asturianos lo sigamos pagando». Menos aún, denunció, si se tiene en cuenta que, en la actualidad, el tramo está lleno de obras y la circulación es lenta y complicada, por lo que pagar por usar esta carretera «fastidia un poco más».

Paniceres también quiso desvincular las bonificaciones del 100% demandadas por la Alianza por las Infraestructuras de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, como hizo el miércoles el presidente autonómico, Adrián Barbón. Desde la Cámara de Comercio, igual que las formaciones de la oposición, entienden que el Gobierno central lleva mucho tiempo adoptando decisiones económicas importantes sin tener presupuestos, como el rescate de otras muchas autopistas. «No nos sirve de excusa», dijo Paniceres, quien recordó que la autopista del Huerna «es nuestra comunicación natural con la Meseta, es la única comunicación» y, por lo tanto, la eliminación del peaje «no es un capricho de los asturianos».