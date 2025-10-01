Barbón admite que sin presupuestos será difícil bonificar el peaje del Huerna

Sin matices. El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió esta mañana en la reivindicación «histórica» de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para la supresión del peaje del Huerna ... , en la postura del Gobierno regional y en su satisfacción por el acuerdo unánime alcanzado este lunes en la Alianza por las Infraestructuras.

«La posición del Principado de Asturias está fijada, la fijo yo como presidente, la fijé en el debate de orientación política y la hemos fijado de forma unánime en la Alianza por las Infraestructuras», subrayó el líder socialista, quien, en línea con las manifestaciones realizadas este martes por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dejó claro que desde el Gobierno regional «no se va a debatir sobre cifras, vamos a debatir sobre una ilegalidad y, como sabemos —porque la Comisión Europea así lo dice—, esa prórroga fue ilegal».

El presidente responde así al posicionamiento del Ministerio de Transportes que, a través de su secretario de Estado, ha argumentado cuestiones económicas para justificar su negativa a eliminar el peaje ya que supondría un coste «milmillonario».

El presidente asturiano, en línea con el manifiesto aprobado este lunes en la Alianza por las Infraestructuras, ha exigido la bonificación del 100% del peaje mientras se resuelve la eliminación efectiva, que podría tardar años teniendo en cuenta la decisión del Gobierno central de litigar con la Comisión Europa. Eso sí, el máximo dirigente autonómico asume que para bonificar el peaje se necesita la aprobación de los presupuestos generales. «No se engañen. Si no hay presupuestos, largo me lo fiáis, que decía aquel», anotó.