El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Reunión de alcaldes y concejales convocada por la FACC con ocasión del día internacional de la sidra, el pasado junio. José Simal
Batalla del Huerna

Los alcaldes se suman al frente contra el peaje porque «debilita la cohesión de Asturias»

La Federación asturiana de concejos aprueba «por unanimidad» reclamar al ministerio que rescate la concesión o bonifique al 100% los recibos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:59

Comenta

La batalla contra el Huerna que el Gobierno de Asturias tiene declarada para intentar revertir el peaje suma adeptos. Esta mañana la Federación ... Asturiana de Concejos (FACC) aprobó, por unanimidad, una declaración de respaldo a la misma. La comisión ejecutiva, reunida de forma extraordinaria y telemática, reclamó la supresión del peaje considerando que «la prórroga acordada en 2000 hasta 2050 constituye un agravio que encarece la movilidad, penaliza la actividad económica y debilita la cohesión territorial de Asturias».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  4. 4

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  7. 7 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  8. 8

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  9. 9 El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»
  10. 10 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los alcaldes se suman al frente contra el peaje porque «debilita la cohesión de Asturias»

Los alcaldes se suman al frente contra el peaje porque «debilita la cohesión de Asturias»