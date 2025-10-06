Los alcaldes se suman al frente contra el peaje porque «debilita la cohesión de Asturias»

La batalla contra el Huerna que el Gobierno de Asturias tiene declarada para intentar revertir el peaje suma adeptos. Esta mañana la Federación ... Asturiana de Concejos (FACC) aprobó, por unanimidad, una declaración de respaldo a la misma. La comisión ejecutiva, reunida de forma extraordinaria y telemática, reclamó la supresión del peaje considerando que «la prórroga acordada en 2000 hasta 2050 constituye un agravio que encarece la movilidad, penaliza la actividad económica y debilita la cohesión territorial de Asturias».

En consecuencia la entidad que representa a los 78 ayuntamientos asturianos insta al Ministerio de Transportes a iniciar «sin demora» los tramites necesarios para la eliminación del peaje y, mientras esta medida no sea efectiva, reclama la bonificación íntegra desde el primer viaje.

El pronunciamiento de la FACC extiende al ámbito municipal asturiano la presión por esta causa. El 17 de octubre está convocada una manifestación contra el peaje, impulsada por el Principado a través de la Alianza de las Infraestructuras, un foro que le reúne con los partidos, agentes sociales y colectivos más representativos del mundo del transporte. Aunque lo ideal habría sido que cada ayuntamiento aprobase en pleno un texto de apoyo, el hecho de que la mayoría no tenga convocado su sesión plenaria hasta final de mes impedía llegar con ese aval antes de la concentración. Para cubrir ese hueco, desde la FACC que preside la alcaldesa socialista de El Franco, Cecilia Pérez, se tomó la iniciativa de plantear este acuerdo de la comisión ejecutiva, donde estás representados 19 de los 78 consistorios.