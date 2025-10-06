Clamor entre los transportistas contra el peaje del Huerna: «No podemos competir con otras comunidades»

Son, sin duda, los más afectados. Los que circulan casi a diario por la autopista del Huerna (A-66) y saben que el mero ... hecho de salir de Asturias supone un coste añadido al que otros profesionales, que realizan la misma labor desde comunidades vecinas, no tienen que hacer frente y que, por lo tanto, los sitúa en una posición de desventaja frente a ellos. «En precio no podemos competir con otras comunidades», asume José Ramón Pardo, camionero autónomo de la Cooperativa La Avilesina, quien advierte, además, de que como consecuencia El Musel está perdiendo tráfico de contenedores. Como él, todos los empresarios y conductores consultados por EL COMERCIO son conscientes de que el peaje lastra la economía asturiana hasta el punto de que, alerta Carlos Martínez, empresario y conductor con una flota activa de cinco camiones que circulan a diario entre Asturias y León, muchas de las grandes firmas están instalando naves en la zona de Villadangos del Páramo, en la provincia vecina. «Llevando allí las naves aminoran costes, porque todo lo que les llega por Reinosa y Aguilar de Campoo está libre de peajes», anota.

700 euros al mes

Las cifras están claras. En su caso, con viajes seis días a la semana a León, el gasto en el peaje del Huerna en la actualidad es de unos 700 euros al mes por cada uno de sus camiones. «Setecientos euros menos competitivos que un camión que sale de Cantabria», compara.

Si la ruta es hasta Madrid, la diferencia es menor porque el ciclo de descansos de los conductores limita a dos o tres los viajes semanales. Aun así, la diferencia económica es evidente. «Podemos pagar unos 2.000 euros al año sólo en el peaje del Huerna que no paga el camión que sale de Santander y que hace los mismos kilómetros que el que sale de Gijón. Lo que hace que los precios del transporte que salen de Santander sean siempre más competitivos que el que sale de El Musel», compara Pardo. Si a esto se suma el peaje de Guadarrama, el gasto se dispara. «Unos 1.000 euros al mes por camión», calcula Nacho Alba, camionero de Frigoríficos Sandoval y habitual también de la ruta Asturias-Madrid por el Huerna porque «llevamos camiones de gas natural licuado y subir por Pajares cargados supondría un dolor».

Mario Álvarez, Jesús Muñiz y Carlos Martínez, con sus camiones.

No obstante, con las obras del argayo y los trabajos de mejora que se están realizando ahora en la AP-66, más de uno prefiere circular por el puerto. «Si hace buen tiempo y llevo el camión medio vacío, lo prefiero. Tal y como está ahora la autopista, hasta me compensa», reconoce Mario Álvarez, conductor asalariado que viaja con su trailer tres veces por semana a Madrid y reclama la supresión del peaje porque «por ley, Asturias debería contar con un vial rápido de salida gratis y en condiciones».

«Llevamos muchísimos años pagando ese peaje. Merecemos el mismo trato que los catalanes que ya no pagan la AP-2 o la AP-7», reivindica Jesús Muñiz López, quien además pone un «cero a la gestión de décadas de socialismo sobre este tema». Y añade que estaría de acuerdo con seguir pagando el peaje «si la recaudación fuera íntegra para las pensiones y servicios de los asturianos».

80 euros al día

Otro empresario, con una flota de dieciséis camiones, que prefiere mantenerse en el anonimato, hace cálculos similares a los de sus compañeros. «Entre el peaje del Huerna y el de Guadarrama, cada camión que viaja a Madrid paga unos 80 euros en peajes por ida y vuelta. Con una media de diez viajes al mes, ya estamos en 800 euros», calcula. «Si el viaje no es hasta Madrid, es por ejemplo hasta Valladolid, se hace un viaje al día, incluso los sábados. El coste en peaje es muy importante y el impacto en las cuentas, evidente. Nos hace mucho menos competitivos», dice.

Menos competitivos en precios, puntualizan algunos. Porque esto ha obliga a los empresarios y trabajadores asturianos a desplegar otro tipo de fortalezas. «Cuando llegaba carbón para la térmica de Compostilla –recuerda Pardo– primero descargaba en La Coruña, pero empezó a descargar en Gijón porque teníamos más capacidad, teníamos más camiones y podíamos llevar el carbón en la mitad de tiempo y reducir el coste de tenerlo parado en el puerto, y les rentaba más pese a que el viaje, por el peaje, era más caro. Porque ahí, está claro, no podemos competir», insiste.