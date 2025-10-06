El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Ramón Pardo, al volante de su camión en el puerto de El Musel.

Clamor entre los transportistas contra el peaje del Huerna: «No podemos competir con otras comunidades»

Los profesionales alertan de que el sobrecoste reduce el tráfico en el puerto gijonés y empuja a las grandes firmas a instalarse fuera de Asturias

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:32

Son, sin duda, los más afectados. Los que circulan casi a diario por la autopista del Huerna (A-66) y saben que el mero ... hecho de salir de Asturias supone un coste añadido al que otros profesionales, que realizan la misma labor desde comunidades vecinas, no tienen que hacer frente y que, por lo tanto, los sitúa en una posición de desventaja frente a ellos. «En precio no podemos competir con otras comunidades», asume José Ramón Pardo, camionero autónomo de la Cooperativa La Avilesina, quien advierte, además, de que como consecuencia El Musel está perdiendo tráfico de contenedores. Como él, todos los empresarios y conductores consultados por EL COMERCIO son conscientes de que el peaje lastra la economía asturiana hasta el punto de que, alerta Carlos Martínez, empresario y conductor con una flota activa de cinco camiones que circulan a diario entre Asturias y León, muchas de las grandes firmas están instalando naves en la zona de Villadangos del Páramo, en la provincia vecina. «Llevando allí las naves aminoran costes, porque todo lo que les llega por Reinosa y Aguilar de Campoo está libre de peajes», anota.

