Félix Baragaño: «La falta de presupuestos generales no debe imposibilitar la bonificación al 100%»

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, tilda de «incomprensible» que el Gobierno central haga oídos sordos a la resolución europea ... que declara ilegal el peaje del Huerna; alerta de que el sobrecoste penaliza la competitividad del puerto de El Musel y respalda la movilización social y las acciones jurídicas impulsadas a través de la Alianza por las Infraestructuras.

–Gijón tiene puerto e industria. ¿Cómo impacta el peaje del Huerna en su competitividad?

–En tanto en cuento el transporte de mercancías por carretera tiene el coste añadido del peaje, las consecuencias para su logística son obvias: supone una desventaja en su competitividad que afecta al destino último de las mercancías, es decir, el puerto de El Musel.

–¿Confía en la presión que pueda ejercer la sociedad asturiana en la manifestación de Oviedo y el manifiesto de la Alianza o entiende que el Gobierno regional debe ser más exigente con el Gobierno central?

–El acuerdo alcanzado en la Alianza por las Infraestructuras se sustenta en tres frentes: movilizaciones, acciones jurídicas y reclamación al Gobierno central. Todo suma y todos hemos apoyado esas medidas bajo el liderazgo del Gobierno asturiano; pero tras él, está toda la sociedad representada en sus principales colectivos e instituciones y unidos en su legítima reclamación. La Alianza prevé acciones judiciales; pero a la vez, hay que exigir el cumplimento de la resolución de la Unión Europea.

–Barbón dice que, si no hay Presupuestos Generales del Estado, difícilmente se podrán aplicar bonificaciones al 100% de los usuarios. ¿Debe Asturias conformarse?

–La anomalía que supone que no haya Presupuestos Generales del Estado dificulta, sin duda, pero no imposibilita; se trata de priorizar el gasto para atender las necesidades más acuciantes.

–¿Qué lectura hace de que Bruselas considere ilegal el peaje y el Gobierno central siga defendiéndolo?

–Resulta difícilmente aceptable y comprensible que el Gobierno de España no adopte las medidas políticas y presupuestarias necesarias para acometer esta obligación de la Comisión Europea.

–¿Qué le pasa por la cabeza cuando escucha a Transportes advertir de que el rescate sería multimillonario y que lo tendrán que pagar los ciudadanos?

–Aquí ocurre como todo lo que financian los tributos que pagan los ciudadanos. Se trata, al final, de una decisión política y presupuestaria sobre los recursos destinados a unas u otras actuaciones. Y esta reclamación es una de las que necesita Asturias que se acometan; a la que se suman otras como el metrotrén, la estación intermodal, los accesos a El Musel o completar el triple hilo de la alta velocidad.

–¿Cómo ha recibido las críticas del ministerio al consejero Alejandro Calvo?

–Nos reiteramos en el apoyo a la justa reclamación liderada por el Gobierno de Asturias, recogida en lo acordado en la última reunión de la Alianza, y que aglutina al conjunto de la sociedad a través de sus principales instituciones y órganos representativos.