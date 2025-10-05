Guillermo Peláez insta al PP a «pedir perdón» para reforzar la unidad El portavoz del ejecutivo asturiano subraya que es el gobierno quien «va a dar esa batalla» para la eliminación de un peaje «ilegal»

Domingo, 5 de octubre 2025

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha defendido este domingo la posición del Ejecutivo autonómico para suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66, asegurando que es el Gobierno de Asturias quien «va a dar esa batalla» para la eliminación de un peaje «ilegal».

En unas declaraciones a los medios durante su participación en la Marcha del Centenario del Real Oviedo, Peláez se ha referido a la iniciativa que el PP ha registrado en el Congreso para solicitar la supresión del peaje y ha pedido que se mantenga la «unidad» dentro del Principado de Asturias en torno a esta reivindicación.

Al PP le ha pedido Peláez que «asuma que la decisión de prorrogar el peaje del Huerna fue de un gobierno del Partido Popular» y diga que «la decisión que tomó el Partido Popular fue ilegal». «El Partido Popular no puede ponerse de perfil en esta situación, tiene que decirlo claramente», ha insistido.

Con todo, el portavoz del Ejecutivo asturiano ha pedido al PP que «refuerce la posición unitaria» de la sociedad asturiana y «diga con todas las letras que el peaje del Huerna es ilegal».