La autopista de peaje del Huerna sigue en obras por remodelación general, y por la rehabilitación y consolidación de la ladera argayada hace un año. Arnaldo García

Los expertos juristas afirman que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene argumentos legales para anular el peaje del Huerna

Anotan que el dictamen de la CE fue muy claro sobre los preceptos legislativos que incumplió el proceso de prórroga de la concesión

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:15

De que la prórroga de la concesión del Huerna hasta 2050 es una injusticia comparativa hay pocas dudas, y sí un consenso tan generalizado que ... hasta el Gobierno central lo usa como arma arrojadiza contra el Partido Popular de forma constante. Pero ¿es una ilegalidad, como afirma la Comisión Europea en su dictamen? El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, defiende que la CE detecta «irregularidades e ilegalidades», mientras que el Gobierno central aboga por esperar a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que puede tardar muchos años, en el hipotético caso de que la CE optase por ejercitar la advertencia que dicho dictamen contiene de que podría llevar a España ante el TJUE.

