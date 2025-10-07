Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: «El Gobierno de Asturias debe acudir a los tribunales por compromiso y por justicia»

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, advierte de que el peaje del Huerna «penaliza» la competitividad de las empresas ... de la comarca y reclama al Gobierno del Principado que defienda los intereses de la región incluso ante los tribunales «por compromiso y por justicia». González urge la eliminación del peaje por ser un sobrecoste que los ciudadanos y las empresas asturianas llevan pagando más de cuarenta años y no sólo respalda la movilización prevista para el próximo 17 de octubre, sino que pide mantener la previsión social y política todo lo que sea necesario «por convicción» con nuestra región.

–¿En qué medida condiciona el peaje del Huerna la llegada de inversiones a la comarca de Avilés?

–Es difícil de cuantificar. Las empresas nos transmiten que afecta a su competitividad, que incrementan sus costes logísticos de transporte de mercancías frente a sus competidores de otras regiones. El transporte de pasajeros, con afección directa sobre los ciudadanos, tiene también un impacto negativo en el turismo en general y en el turismo de negocios en particular, un turismo de gran importancia si queremos desestacionalizar el turismo en Asturias. No debemos olvidar que Asturias está doblemente penalizada con la conexión por carretera con la capital de España por el peaje de Guadarrama. Ninguna otra comunidad autónoma está tan penalizada por su conexón con Madrid por carretera.

–¿Confía en que la presión por parte de la Alianza por las Infraestructuras tenga sus frutos o entiende que el Gobierno regional debe ser más exigente frente al Ministerio de Transportes?

–Sí. Cuando se le da voz a la sociedad civil los gobiernos son más proclives a buscar soluciones. En el caso del peaje del Huerna, con unanimidad en todos los estamentos de la sociedad, la presión es aún mayor sobre el Gobierno central.

–La solución intermedia que se ha propuesto desde la Alianza por las Infraestructuras es la bonificación del 100% del peaje. ¿Debe vincularse esta medida a que finalmente haya y se aprueben presupuestos generales para el próximo año?

–Sin presupuestos sí se están atendiendo demandas recientes de otras comunidades autónomas.

–¿Qué lectura hace de que el Gobierno central siga defendiendo la legalidad del peaje pese a que existe un dictamen de la Comisión Europa que lo interpreta ilegal?

–Para el Gobierno central es un coste sobrevenido. Su intención es retrasarlo en el tiempo todo lo posible para no afrontar los 48 millones anuales que se estiman costaría la bonificación del 100% del peaje.

–¿Qué pasa por su cabeza cuando escucha al Secretario del Estado de Transportes advertir de que este rescate es multimillonario y que lo tendrían que pagar los ciudadanos de sus bolsillos?

–Es el bolsillo del ciudadano quien ya lo paga desde hace 42 años.

–Si después de la movilización convocada para el próximo 17 de octubre todo sigue igual, ¿qué pasos cree que deberían darse desde Asturias?

–Debemos mantener la presión social y política por convicción y por justicia con nuestra región.

–¿Cómo valora las críticas por parte del Ministerio de Transportes al consejero asturiano de Movilidad, Alejandro Calvo, acusándole de hacer el juego al PP con sus declaraciones sobre el peaje?

–El consejero Alejandro Calvo cumple con responsabilidad en su defensa de los intereses de Asturias. Tiene todo nuestro apoyo para mantenerse firme frente a las pretensión del ministro Óscar Puente de eludir la responsabilidad del Estado bonificando un peaje que fue prorrogado ilegalmente.