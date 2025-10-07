El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Daniel González. Arnaldo García
Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: «El Gobierno de Asturias debe acudir a los tribunales por compromiso y por justicia»

«Calvo tiene todo nuestro apoyo para mantenerse firme frente a la pretensión de Óscar Puente de eludir su responsabilidad»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 06:49

Comenta

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, advierte de que el peaje del Huerna «penaliza» la competitividad de las empresas ... de la comarca y reclama al Gobierno del Principado que defienda los intereses de la región incluso ante los tribunales «por compromiso y por justicia». González urge la eliminación del peaje por ser un sobrecoste que los ciudadanos y las empresas asturianas llevan pagando más de cuarenta años y no sólo respalda la movilización prevista para el próximo 17 de octubre, sino que pide mantener la previsión social y política todo lo que sea necesario «por convicción» con nuestra región.

