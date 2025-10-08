El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los túneles de la autopista del Huerna. Arnaldo García

Los conductores llevan 1.608 millones pagados a Aucalsa desde que estrenó el peaje de la autopista del Huerna hace 42 años

Fade sostiene que el 30% de lo que recauda basta para cubrir los costes de funcionamiento. El resto del dinero va a financiar deudas, impuestos, amortización y beneficios

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:40

A las tres de la tarde de un jueves 11 de agosto de 1983 la sociedad concesionaria Aucalsa permitía por primera vez el acceso ... a la autopista del Huerna (AP-66) a los conductores. Horas antes el presidente del Principado, Pedro de Silva, su homólogo de Castilla y León, Demetrio Madrid, y el ministro de Obras Públicas, Julián Campo, cortaban la cinta inaugural, en la boca norte del túnel del Negrón, en un «brevísimo acto protocolario», según la crónica que publicaría EL COMERCIO de ese día para la historia. «La impresión generalizada entre autoridades y representantes de los medios de comunicación asturianos y castellanos que recorrimos total o parcialmente el trazado de la nueva A-66 fue totalmente favorable», trasladaba el periodista, a quien no se le escapó un dato que hoy, 42 años después, está de plena actualidad.

