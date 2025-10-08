El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra. Juan Carlos Román
Peaje de la autopista del Huerna

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra: «Es hora de soportar esta carga entre todos, igual que los peajes de Cataluña y de Madrid»

«Lo de Antonio Santano y el ministro Óscar Puente es indignante, nos tratan como a niños chicos. Claro que todo lo pagamos los ciudadanos, también sus salarios»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:35

El presidente de Cesintra, Alejandro Monjardín, considera que el peaje del Huerna «lastra la competitividad de todo el tejido empresarial asturiano« y reclama ... una solución inmediata por parte del Gobierno central. Entiende que Asturias lleva demasiado tiempo pagando un agravio que en otras comunidades se ha resuelto y sostiene que »ya es hora de que el coste se reparta entre todos los españoles«.

