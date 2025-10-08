Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra: «Es hora de soportar esta carga entre todos, igual que los peajes de Cataluña y de Madrid»

El presidente de Cesintra, Alejandro Monjardín, considera que el peaje del Huerna «lastra la competitividad de todo el tejido empresarial asturiano« y reclama ... una solución inmediata por parte del Gobierno central. Entiende que Asturias lleva demasiado tiempo pagando un agravio que en otras comunidades se ha resuelto y sostiene que »ya es hora de que el coste se reparta entre todos los españoles«.

–¿Cuánto supone el peaje en la cuenta de resultados de un transportista medio?

–Con el descuento actual, para un transportista que pase cuatro veces por semana supone unos 500 euros al mes que tiene que repercutir en el precio del porte o restarlo del pírrico beneficio. Si bien para los profesionales es una carga, para los particulares, hablamos de turismos, lo es mucho más. Pagan como un camión ya que, para beneficiarse de unas bonificaciones peores, les obligan a disponer de VIAT, un gasto más que en algunos casos no compensa el descuento. Se les debería aplicar el descuento simplemente pagando con tarjeta bancaria.

–¿Este sobrecoste reduce la competitividad frente a empresas asentadas en otras regiones?

–Desde luego reduce la competitividad no sólo en las empresas de transporte, sino en todo el tejido empresarial asturiano. Todo lo que entra y sale de Asturias paga peaje.

–¿La supresión del peaje sería suficiente para consolidar Asturias como polo logístico?

–Desde luego que no. Todo suma: accesos al Musel, alta velocidad a Oviedo y Gijón, autovía del suroccidente, la ZALIA, autopista del Mar... Estas carencias son sólo una muestra de lo que nos falta para aspirar a ser un polo logístico.

–¿Han pensado en medidas de presión adicionales como paros o cortes simbólicos?

–Creemos que las medidas se tienen que tomar desde la presión ciudadana y sumarnos a ella. Algo exclusivo sólo del sector creo que tendría poco efecto.

–¿Qué les respondería al Ministerio de Transportes si insiste en que el rescate es multimillonario y que lo tendrían que pagar los ciudadanos de sus bolsillos?

–Lo de Antonio Santano y el ministro Óscar Puente es indignante, nos tratan como a niños chicos. Claro que todo lo pagamos los ciudadanos, incluidos los errores que ellos cometen con medidas injustas y sus propios salarios. La carga del peaje al millón de asturianos llevamos demasiado tiempo sufriéndola, tal vez sea hora de soportarla entre todos los españoles, igual que las supresiones de peajes en Cataluña y el rescate de las radiales de Madrid que pagamos todos.

–¿Qué impacto tendría una bonificación total mientras se resuelve la vía judicial?

–Creo que sería la mejor solución y por supuesto asumible. Lo que no podemos asumir es vincular esta medida a la aprobación de los presupuestos cuando nadie se cree que los vaya a haber. Este mandato está plagado de Decretos Ley, por uno más no pasa nada.

–¿Debe Asturias conformarse con esta manifestación y el manifiesto o debe ejercer aún más presión en el Gobierno central? ¿Debe acudir a los tribunales?

–Cesintra y las demás asociaciones, a través de Fade, estudiaremos todas las posibilidades judiciales para acudir al Supremo y al Tribunal de Justicia Europeo. La Justicia es demasiado lenta, pero termina llegando. Las manifestaciones terminan diluyéndose y olvidándose.