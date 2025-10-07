El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cabinas de peaje del Huerna. Arnaldo García
Transportes en Asturias

El Tribunal de Cuentas detectó al menos hasta 2004 que el Estado daba ayudas irregulares a Aucalsa

El decreto que amplió en 29 años la concesión del peaje prorrogaba también un aval fiscal «que ya no estaba autorizado por la ley». La sociedad incumplía «sistemáticamente» un límite que se le marcó a su financiación desde el inicio

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 06:45

La Comisión Europea da por probado que el Gobierno de España cambió las reglas del peaje del Huerna vulnerando en dos ocasiones una ... directiva de 1993. Primero lo habría hecho en el año 2000, cuando mediante un Real Decreto amplió en 29 años la concesión otorgada a Aucalsa, alargando su vigencia hasta 2050. Luego reincidiría en 2003, cuando vendió Enausa, la empresa pública que controlaba el 100% de Aucalsa y la AP-9. A juicio de Bruselas, ambas decisiones debían resolverse mediante concursos públicos anunciados previamente en el boletín oficial de la UE, para facilitar que inversores de otros países acudieran a ellos.

