Transportes ya no asegura que los nuevos trenes de Feve circulen antes de junio

¿Cuándo llegarán los nuevos trenes de Feve a Asturias y Cantabria? La respuesta oficial varía según el momento en el que se haga. En ... febrero de 2024 el ministro de Transportes, Óscar Puente anunció, tras visitar al presidente Adrián Barbón, que el proceso de fabricación se desbloqueaba. La presentación que utilizó (y que fue entregada a los medios de comunicación) especificaba que, con ello, el objetivo era que «los primeros trenes puedan ponerse en servicio el primer semestre de 2026». Es decir, que antes del próximo 1 de junio acabaría la fabricación y homologación de las primeras unidades para llevar ya viajeros.

Ayer el secretario de Estado, José Antonio Santano, reescribió aquella expectativa: «Renfe anunció en su momento que en 2026 tendríamos las primeras unidades para ser homologadas y van a estar en 2026. Ya saben que luego hay unos plazos para que esa homologación se produzca». La nueva versión deja así en el aire la anterior promesa; ampliando el horizonte temporal para la entrada en servicio a 2026 y 2027.

Lo dicho por el 'número 2' de Santano es coherente con lo que ya dijo semanas atrás el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien señalaba que no se esperan «retrasos importantes» en la llegada de los trenes, sin concretar a partir de cuánto tiempo esa demora alcanza ya la categoría de importante. Por su parte la delegada en Asturias, Adriana Lastra, dijo hace una semana en EL COMERCIO que «nos consta que están en fabricación y tendrá que ser la empresa la que nos diga si van en fecha o no».

Oficialmente Renfe y a CAF niegan toda información sobre el estado de fabricación de esta remesa. Se alude a que es un contrato entre las partes sin obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. De esta forma se incurre en uno de los problemas que facilitó el 'fiasco ferroviario': la opacidad sobre la situación del encargo evitó durante demasiado tiempo que se tomaran medidas para superar el bloqueo en el que había caído. Solo cuando EL COMERCIO destapó que casi tres años después de su adjudicación seguía parado por una discusión sobre el tamaño de las unidades, se generó una ola de indignación y presión que aceleró la toma de decisiones. En aquella ocasión desde el Principado y el Gobierno de Cantabria se aseguró que el bloqueo en el que había caído el contrato les había sido ocultado, que no estaban al tanto de la situación. Ahora, para no caer en la misma ineficacia, el consejero de Movilidad cántabro lleva tiempo pidiendo visitar la fábrica en la que se ensamblan las unidades, para poder comprobar el grado de avance del proceso, todo sin éxito.

Lo que se sabe es que en febrero de 2024 se procedió al acto simbólico de inicio de la fabricación en la factoría de Beasain. Se hizo ese corte, pero después lo que se cortó es el proceso de fabricación.

CAF ha trasladado al menos parte de la fabricación a su factoría de Zaragoza. Aunque oficialmente la empresa no da información sobre este u otros proyectos hasta que los culmina, fuentes internas consultadas por el Diario Montañés confirman que el calendario inicialmente previsto, el que figuraba en el contrato, no se cumplirá. Que habrá retrasos y los nuevos trenes no entrarán en funcionamiento en la primera mitad de 2026. Según esta información, todavía se está en fase de ejecución de la estructura de las unidades.

La demora genera trastornos directos al servicio. Esta mañana la situación fue objeto de análisis en la Junta General, donde Pedro de Rueda, del PP, aseguró que en julio y agosto la red de cercanías de Asturias registró 860 incidencias, con un resultado de «más de mil cancelaciones. Todavía ayer hubo 16 frecuencias suspendidas». La mayoría de estas cancelaciones obedecen a la falta de trenes disponibles para prestarlas. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, le recriminó que fuera el PP quien lanzara esos reproches cuando «no invirtieron ustedes ni un euro». «Si ahora se trabaja sobre un erial fue por el abandono de un servicio público, que es su modelo», afeó.