Queipo reta a Barbón a ir juntos a Moncloa a exigir la supresión del Huerna, «a lo mejor así logro que haga algo útil»

Llegó la hora de los reproches y anuncios. El debate de orientación política pasa este martes por su momento más vivo, aquel en el ... que los portavoces de los partidos confrontan directamente con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Como es habitual a la cascada de ataques el jefe del Ejecutivo responde sacando nuevas promesas de la cajón.

La mañana comenzó con un pulso crudo y vibrante con el líder del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Ahí Barbón anticipó que el borrador de presupuestos de 2026 incluirá una mejora en las deducciones por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años. Actualmente por el primer hijo la deducción es de 500 euros en la declaración de la renta, y lo que se propone es aumentarla a 600. El segundo hijo seguiría como hasta ahora, en 600 euros, con un matiz. A partir de dos hijos se tiene la consideración de familia numerosa a efectos fiscales, lo que mejora la deducción en mil euros más. En total en el escenario actual una familia con dos hijos se deduce 2.100 euros y con la nueva propuesta subiría a 2.200. Todo esto limitado a que unidades familiares que no pasen de los 35.000 euros de ingreso en declaración individual y 45.000 en la conjunta.

El segundo anuncio fue el de «hacer el saneamiento al 100% de la cabaña ganadera». El tercero apunta a la educación. Este año se aplica la matricula gratuita a los alumnos del primer curso de la Universidad de Oviedo cuando cumplen unos niveles de rendimiento y la promesa era ir extendiendo la medida gradualmente. El presidente anunció que incluirá en los presupuestos aplicarla de golpe «a todos los cursos».

Por su parte Queipo también hizo un anuncio: para negociar los presupuestos autonómicos de 2026 el PP pone como «condición sine qua non» que el Ejecutivo retire su propuesta de reforma del IRPF. «Usted decide si sigue el camino de la diputada Covadonga Tomé o el nuestro», indicó, mostrando que sin apoyos en las formaciones del centro y derecha la única opción que le queda al Ejecutivo es atraerse el apoyo de la líder de Somos Asturias. «Que su propuesta más importante sea eso demuestra que es usted el portavoz de los que ganan más de 175.000 euros», afeó Barbón, quien sostiene que solo los que pasan de esos ingresos anuales saldrían perjudicados con la reforma propuesta.

Al margen de los anuncios, ambos líderes se reprocharon mutuamente hacer seguidismo a sus direcciones nacionales («es usted sumiso a Pedro Sánchez», dijo Queipo, a lo que Barbón replicó «lo gordo es lo de usted, que es sumiso estando en la oposición»). También se acusaron de estar fuera de la realidad («es difícil debatir con usted, está en su dimensión astrológica», afeo Queipo, a lo que Barbón opuso que la ausencia de datos positivos en el retrato que hacía el popular de Asturias «le resta credibilidad»). El del PP presentó una Asturias «que se muere», por culpa de un «régimen socialista caracterizado por la incapacidad, la mala gestión y la sumisión a Pedro Sánchez», retrato que contrarrestó el presidente del Principado recordando que cuando llegó al puesto, en 2019, había 374.000 cotizantes y ahora «rozamos los 400.000», y los 65.000 parados que encontró han menguado hasta «poco más de 48.000».

Con todo, el Huerna y Gaza capitalizaron el debate. Queipo no aludió al peaje en su primera intervención, lo que Barbón interpretó como una debilidad, «es usted incapaz de decir que el Gobierno de Aznar lo prorrogó y es ilegal». El presidente fue subiendo decibelios para asegurar que él sí «discrepa de la posición del Gobierno de España, me posiciono en contra de un posicionamiento del Gobierno de hoy, y usted tiene miedo a uno de hace 30 años». En lo concreto dijo que ha convocado a los partidos y sindicatos a una reunión de la Alianza de las Infraestructuras «para ver qué respuesta política, social y jurídica damos a este conflicto». En esta cuestión, aseguró, «me enfrento a quien sea, al ministerio, al 'sursum corda' y desde luego al presidente Aznar».

Ahí le estaba esperando el presidente del PP de Asturias. «Estoy encantando de hablar del peaje, dice usted señor Barbón que se enfrenta con valentía al Gobierno de España… por favor, no venga a airearnos sus mentiras, si quiere hacemos terapia colectiva pero no aquí», comenzó Queipo. «En julio de 2024 ya firmamos el documento de la Alianza, lo hicimos para que usted fuera al día siguiente al ministerio a pelear por ello. ¿Qué ha hecho desde entonces? ¿Qué despachos ha visitado? Usted hablaba de crear una comisión bilateral con el Gobierno central, ¿cuántas reuniones ha tenido? Ahora nos pide unidad pero, ¿cuántas veces hay que firmar un documento en Asturias para que Adrián Barbón lo defienda», manifestó. El líder del PP subrayó que su formación respaldará toda iniciativa contra el peaje «venga de quien venga, pero usted pide un consenso y hace tres días la delegada del Gobierno decía que quitar el peaje no es posible. ¿A qué PSOE tengo que creer? ¿Al que me pide que por enésima vez le firme un documento al que me dice que quitar el peaje no es posible? ¿Quién manda más, usted o ella?», deslizó Queipo.

El líder de la oposición recordó que «aquí quien puede quitar el peaje es el ministro Óscar Puente y el presidente Pedro Sánchez, estoy dispuesto a ir con usted a Moncloa. A lo mejor si lo llevo a rastras logro quizás logre que haga algo por Asturias».

Gaza deparó los minutos más hostiles del debate. «Le reto a que haga una condena inequívoca del genocidio», lanzó Barbón. «No me venga con política internacional y vamos a hablar de Asturias», dijo por toda respuesta Queipo. «El miedo que le corroe le paraliza y le impide tener un mínimo de humanidad, esto le perseguirá toda su vida política», vaticinó el presidente del Principado. En otro momento del debate Barbón recordó que en Galicia se había guardado un minuto de silencio por la tragedia a lo que el líder del PP le replicó desde su escaño que «lo proponga», que ellos lo guardan.