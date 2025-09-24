El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, vuelve al escaño tras dirigirse a Barbón. Juan Carlos Román
Política en Asturias

Queipo reta a Barbón a ir juntos a Moncloa a exigir la supresión del Huerna, «a lo mejor así logro que haga algo útil»

El líder del PP anuncia que no negociará los presupuestos del Principado si antes no se retira el proyecto de reforma fiscal. «Es un usted el portavoz de la minoría que gana más de 175.000 euros», afea el presidente

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:46

Llegó la hora de los reproches y anuncios. El debate de orientación política pasa este martes por su momento más vivo, aquel en el ... que los portavoces de los partidos confrontan directamente con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Como es habitual a la cascada de ataques el jefe del Ejecutivo responde sacando nuevas promesas de la cajón.

