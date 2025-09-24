Carolina López: «Asturias se muere y usted es el máximo responsable»

El choque en el debate del estado de la región entre Adrián Barbón y la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, dejó ... la impresión de que no discutían sobre la misma realidad. La también presidenta de Vox ofreció una dura radiografía de la situación de Asturias y responsabilizó directamente al presidente asturiano de la «extinción de oportunidades» para jóvenes y empresarios.

«Asturias forma talento y Barbón lo expulsa», denunció la diputada, que cargó reiteradamente contra la presión fiscal y el exceso de burocracia, que, en su opinión, hacen que «trabajar en Asturias sea como nadar con una piedra atada al cuello». También acusó al jefe del Ejecutivo autonómico de «sumisión» a Pedro Sánchez y de «traición» a los intereses de los asturianos por aceptar la quita de deuda negociada por el Gobierno central con «los separatistas». «Asturias se muere y usted es el máximo responsable», resumió López, que criticó que la región se haya convertido en un «cementerio de autónomos y emprendedores» y en el «coche escoba en producción industrial». «¿A quién quiere engañar, en qué mundo vive o en qué unicornio cree?», le espetó.

«Asturias se muere, se muere cuando la escucha», replicó Barbón, en un cruce en el que parecía que ambos dirigentes hablaban de territorios distintos. El presidente apeló a los datos para defender la gestión de su Gobierno y, frente a las acusaciones por el incremento del empleo público, aseguró que si se descuentan las contrataciones en sanidad, educación, cuidados y emergencias «queda casi nada».

El dirigente socialista defendió también sus políticas de apoyo a autónomos, empresarios y su propuesta fiscal, instando a Vox a respaldar la reforma del IRPF. «¿De verdad me va a decir que no puede hacer un esfuerzo mayor con el sueldo que tiene de diputada?», lanzó. López le devolvió el golpe: «Siempre ha vivido de la teta pública, no tiene ni idea de pagar impuestos».

El debate incluyó también la gestión de los incendios forestales del pasado agosto. Barbón reivindicó la respuesta del Principado y la portavoz de Vox le reprochó que culpe «al clima de su falta de gestión en prevención» y que se atribuya un mérito de sofocar los fuegos que, subrayó, corresponde a bomberos, brigadas, agentes medioambientales, ganaderos y vecinos.

En el tramo final, tras anunciar Barbón que avanzará en la normalización llingüística —«si no quieren caldo, tres tazas»—, López celebró que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias hubiera tumbado el plan del Ayuntamiento de Gijón tras la denuncia de su partido. Tras este comentario, Barbón quiso dirigirse al presidente del PP, Álvaro Queipo: «Esto es lo que hay, señor Queipo, quiere gobernar en Asturias con gente que se vanagloria de que el TSJA tumbe la normalización llingüística».