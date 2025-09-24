El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina López, durante su intervención en la Junta General esta mañana. J. C. Román

Carolina López: «Asturias se muere y usted es el máximo responsable»

La presidenta de Vox acusa a Barbón de «extinguir oportunidades» y convertir la región en un «cementerio de autónomos», mientras el líder socialista defiende su gestión y reprocha el mensaje catastrofista: «Asturias se muere cuando la escucha»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:47

El choque en el debate del estado de la región entre Adrián Barbón y la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, dejó ... la impresión de que no discutían sobre la misma realidad. La también presidenta de Vox ofreció una dura radiografía de la situación de Asturias y responsabilizó directamente al presidente asturiano de la «extinción de oportunidades» para jóvenes y empresarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carolina López: «Asturias se muere y usted es el máximo responsable»

Carolina López: «Asturias se muere y usted es el máximo responsable»