Túnel del Huerna con un carril para cada sentido por las obras de mejora. Alex Piña
Transportes en Asturias

Los juristas instan al Principado a denunciar ya el peaje del Huerna ante el Tribunal Supremo

La legislación impide al Principado y a Aucalsa personarse en el procedimiento que impulsa la Comisión Europea y en el juicio que puede abrir ante el Tribunal de la UE

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:15

El Principado ha declarado la batalla del Huerna, pugna que dice será social, política y jurídica hasta anular el peaje de la autopista AP- ... 66 que los usuarios pagan desde 1983 y que, en virtud de la concesión que el Gobierno central adjudicó a Aucalsa, deberían afrontar hasta octubre de 2050. El detonante fue que la Comisión Europea determinara que el Consejo de Ministros vulneró una directiva de 1994 cuando amplió la duración del peaje y luego cuando lo privatizó. Ambos eran pasos que, a juicio de Bruselas, debían resolverse con concursos públicos, convocados con anuncios en el boletín oficial de la UE para facilitar que acudieran inversores de otros países.

