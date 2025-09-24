El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Fade, María Calvo, reunida con los representantes de Cesintra, Car, Asvipymet, Casintra, Grupo Enora, Asetra y Astra. Fade
Transportes en Asturias

Los transportistas se unen y buscarán abogado en Asturias para dar la batalla por el fin del peaje de la autopista del Huerna

El sector se alinea con Fade, no descarta «ninguna vía de trabajo» para suprimir el peaje pero esperará a que el lunes el Principado les detalle su estrategia

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:18

Unidos en torno a la Federación asturiana de empresarios (Fade), expectantes ante la estrategia que el lunes les detallará el Principado, pero preparándose para emprender ... si es necesario acciones propias contra el peaje del Huerna, sociales pero también las de índole jurídica. Esa sería la fotografía a día de hoy del sector del transporte en Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 El Comité Técnico de Árbitros asume como un error la amarilla a Kevin y la ausencia de una sanción para Thalys
  9. 9

    El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009
  10. 10 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los transportistas se unen y buscarán abogado en Asturias para dar la batalla por el fin del peaje de la autopista del Huerna

Los transportistas se unen y buscarán abogado en Asturias para dar la batalla por el fin del peaje de la autopista del Huerna