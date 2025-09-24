Los transportistas se unen y buscarán abogado en Asturias para dar la batalla por el fin del peaje de la autopista del Huerna

Unidos en torno a la Federación asturiana de empresarios (Fade), expectantes ante la estrategia que el lunes les detallará el Principado, pero preparándose para emprender ... si es necesario acciones propias contra el peaje del Huerna, sociales pero también las de índole jurídica. Esa sería la fotografía a día de hoy del sector del transporte en Asturias.

La presidenta de Fade, María Calvo, convocó ayer a los representantes de Cesintra, Car, Asvipymet, Casintra, Grupo Enora, Asetra y Astra, las principales asociaciones empresariales del camión, el autobús y la logística.

«Durante el encuentro se coincidió en que lo esencial no es quién lidere la iniciativa ni bajo qué formato se articule, sino que se alcance el objetivo compartido: la supresión definitiva de un peaje anacrónico y lesivo para los intereses de Asturias», expresó la patronal en un comunicado. A nadie escapa que la reunión llega después de que la Cámara de Comercio de Oviedo lanzara la propuesta de constituir una plataforma cívica contra el peaje, emulando la que en su día reclamó la variante de Pajares.

La supresión del peaje «es un objetivo que debe unirnos a todos, porque se trata de una reivindicación de justicia para Asturias», manifestó Calvo.

Por de pronto los transportistas acordaron alinearse con Fade y juntos en el comunicado «subrayan que no se descarta ninguna vía de trabajo mientras no se evalúen todas las alternativas». Un detalle. La reunión en la sede de Fade estaba fijada a las diez de la mañana. A las 8.44 la Consejería de Movilidad remitió a los asistentes un correo convocando para el lunes una nueva cita de la Alianza de las Infraestructuras, foro creado por el Principado en 2017 y en el que tienen asiento los partidos, sindicatos, representantes empresariales, consumidores. En el orden del día se especifica la intención de actualizar la lista de actuaciones prioritarias que se le piden al Ministerio de Transportes «con especial atención a la situación del peaje del Huerna tras el dictamen de la UE».

De esta forma los representantes del transporte llegaron a Fade sabiendo que el Principado les detallará su estrategia y quiere incluirles en la misma. El sector aguardará a esa cita pero, previene que «no se descarta ninguna vía de trabajo mientras no se evalúen todas las alternativas».

En este sentido se planteó la conveniencia de ir sondeando a los despachos de abogados asturianos, para reclutar una asesoría con experiencia que pueda ayudar en lo venidero. «Tenemos claro que en esto acabaremos demandando al propio Gobierno, denunciarlo ante Luxemburgo o las instancias que sean necesarias», indicó Ovidio de la Roza, presidente de Asetra. A los asociados ya se les está recomendando que guarden los tiques del peaje caso de pagar en metálico.

En el sector está vivo el recuerdo del caso del céntimo sanitario, cuando la demanda de una empresa de Tarragona acabó provocando que el Tribunal de Justicia de la UE determinara la ilegalidad del tributo. También se tiene presente la iniciativa que desde Galicia se está articulando, con el respaldo de su patronal del transporte, para exigir ya al Gobierno central que devuelva el dinero que se considera se está pagando indebidamente en peajes en la comunidad vecina.