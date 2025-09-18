Paniceres llama a la movilización social y política para reclamar la supresión del peaje del Huerna «Toca crear una plataforma como la que en su día se impulsó para exigir la variante de Pajares», afirma el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. El popular Álvaro Queipo exige al presidente del Principado que «luche» para la eliminación de la tasa

Daniel Fernández Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:48 Comenta Compartir

Pocas cosas logran un grado de unanimidad tan elevado como el peaje del Huerna. No hay partido político, organizaciones empresariales, sindicatos, entidades sociales y ciudadanas que no exijan la supresión de ese impuesto añadido que los asturianos deben pagar para acceder a la meseta, como es el peaje del Huerna en la AP-66. Otra cosa es de cómo unos y otros defienden la supresión, si con la boca grande o con la boca pequeña. Y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, lo hace con la boca grande. Este jueves ha llamado en el hall de entrada de la Junta General a la sociedad asturiana a una movilización para reclamar la supresión de la tasa. «Toca generar otra plataforma como la que en su día se creó, liderada por Alejandro Rebollo -quien fuera diputado nacional por Asturias por UCD y CDS y presidente de Renfe- para exigir la variante de Pajares», dijo el presidente de la cámara ovetense tras la reunión que mantuvo con el grupo parlamentario popular.

Para Paniceres, «se trata de una reclamación justa que hay que defender». Por ello, considera que es el momento de que se impulse un movimiento ciudadano y político que permita a los asturianos liberarse del pago de un peaje por viajar a Madrid.

Una reflexión que también comparte el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. El líder popular insistió en que es una «enorme injusticia» que siga vigente el peaje del Huerna contra la que hay que «luchar». Recordó ademas que su su supresión se debatió en numerosas ocasiones en la Junta General, consiguiendo «el consenso de las fuerzas parlamentarias».

Queipo también aprovechó para criticar la posición que el presidente del Principado, Adrián Barbón, y su partido, el PSOE, mantienen respecto a este asunto. Compartiendo en el fondo el fin final, que no es otro que la eliminación de la tasa, los socialistas responsabilizan al entonces gobierno de José María Aznar de que los asturianos tengamos que seguir pagando el peaje al establecer una prórroga de la concesión a Aucalsa hasta 2050. «Se prorrogó por criterios técnicos, que no son otros que los que este gobierno, el que preside Pedro Sánchez, está utilizando para defender que siga existiendo el peaje», fijo Queipo. Se refería así a la comunicación que el Ministerio de Transportes ha trasladado a la Comisión Europea para defender que esta tasa siga funcionando hasta 2050. Cabe recordar que la UE declaró ilegal aquella prórroga.

Por todo ello, el presidente del PP de Asturias asegura que «la pregunta es qué va a hacer el Gobierno de España para dar respuesta a lo que Asturias está reclamando, que es luchar contra esta gran injusticia. ¿Va el Gobierno de España a bonificar al 100%, es decir, a eliminar el peaje del Huerna como merece Asturias? Sí o no», ha cuestionado el líder 'popular'. Queipo concluyó reiterando que el PP «está absolutamente a favor y va a luchar porque el peaje del Huerna desaparezca lo antes posible».