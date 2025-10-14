Carlos Paniceres defenderá en el Europarlamento poner fin al «lastre a la economía» que supone el peaje de la autopista del Huerna

La política asturiana pasaba ayer sobre Bruselas. El consejero Alejandro Calvo se reunió con los funcionarios de la Comisión Europea encargados del expediente del Huerna, ... el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se entrevistó con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y los presidentes de las cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés, Félix Baragaño, Carlos Paniceres y Daniel González respectivamente, participaban del IV Foro Atlántico, un grupo que impulsa la constitución de la macrorregión del arco atlántico.

En su agenda de reuniones el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, defenderá hoy la petición del fin del peaje del Huerna en el Parlamento Europeo. De cara a él mantenía contactos con los europarlamentarios asturianos. La presente es «la semana final para esa gran movilización ciudadana y la afrontamos con mucha ilusión, vemos mucha unidad por parte de todos, cosa muy difícil en Asturias», indicó Paniceres, quien llamó a «la máxima participación de los asturianos». Apuesta por celebrar «una gran escandalera, como cuando se pidió la variante de Pajares». «También entonces nos decían que era imposible y luego fue posible».

En el Foro ayer, junto a las cámaras de comercio gallegas, instó a poner fin al caso asturiano (AP-66) y a la autopista de la comunidad vecina cuya legalidad ha sido puesta en cuestión en el mismo expediente (AP-9). «Es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que lastra nuestra economía y nuestra conectividad con la meseta», destacó.

En lo tocante a la macrorregión, los representantes camerales analizaron los retos y problemas compartidos, y confirmaron la incorporación de Irlanda a esta iniciativa. «Venimos al corazón de Europa para construir esta macrorregión que ayude a visibilizar esta zona que necesita la atención de las instituciones europeas», reclamó.

En las reuniones participaron el eurodiputado socialista Jonás Fernández, el consejero Alejandro Calvo y el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, que detalló los avances dado en materia de infraestructuras prioritarias.