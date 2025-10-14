El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de los representantes camerales hoy en Bruselas E. C.
Carlos Paniceres defenderá en el Europarlamento poner fin al «lastre a la economía» que supone el peaje de la autopista del Huerna

El proyecto de las cámaras de comercio para constituir una macrorregión del Arco Atlántico incorpora como nuevo socio a Irlanda

Martes, 14 de octubre 2025, 08:17

La política asturiana pasaba ayer sobre Bruselas. El consejero Alejandro Calvo se reunió con los funcionarios de la Comisión Europea encargados del expediente del Huerna, ... el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se entrevistó con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y los presidentes de las cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés, Félix Baragaño, Carlos Paniceres y Daniel González respectivamente, participaban del IV Foro Atlántico, un grupo que impulsa la constitución de la macrorregión del arco atlántico.

