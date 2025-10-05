El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Paniceres, en la plaza de la Escandalera, donde se ha convocado la manifestación contra el peaje el 17 de octubre. Mario Rojas
Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Carlos Paniceres: «Dicen del Huerna lo que decían de la variante, que era cara y no se podía. Unidos volveremos a convencerles»

«Esto pone a prueba ese 'Asturias lo primero' que repiten todos los políticos y que vamos a necesitar ahora que viene el debate de la financiación. Ahí nos jugamos el Estado de Bienestar»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Fue de los primeros en pedir la manifestación contra el peaje del Huerna, convocada finalmente el 17 de octubre. Llega tras comer «verdura de casa», ... que arrancó del huerto de Verdicio en el que echa «muchas horas». «Planté patatas, tomates, fabes y verdinas». Además de presidir la Cámara de Comercio de Oviedo y presumir de hijas que van para doctoras, Carlos Paniceres (Priandi, 1969) es en Asturias el aceite de muchas ensaladas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

