Carlos Paniceres: «Dicen del Huerna lo que decían de la variante, que era cara y no se podía. Unidos volveremos a convencerles»

Fue de los primeros en pedir la manifestación contra el peaje del Huerna, convocada finalmente el 17 de octubre. Llega tras comer «verdura de casa», ... que arrancó del huerto de Verdicio en el que echa «muchas horas». «Planté patatas, tomates, fabes y verdinas». Además de presidir la Cámara de Comercio de Oviedo y presumir de hijas que van para doctoras, Carlos Paniceres (Priandi, 1969) es en Asturias el aceite de muchas ensaladas.

–¿A qué hora se levanta?

–Normalmente a las siete.

–¿Y a quién ve en el espejo?

–A un asturiano hijo de dos personas muy trabajadoras, emprendedores que iniciaron una aventura en 1978. Sigo la estela de mi padre, que entraba por una pared y lo peleaba todo, y la de mi madre, que era la constancia. Mi padre decía que un paisano vale lo que vale su palabra, y eso lo llevo marcado. Quise estudiar Políticas, suponía ir a Madrid y no podíamos permitírnoslo; hice Magisterio, luego Historia y estuve en el CDS. Desde 1997 estoy en el transporte sanitario.

–Y desde 2018 es hiperactivo desde la Cámara de Oviedo.

–Intento estar en las cosas que aporten al bien común de esta región, hacer política civil. La Cámara es un miniparlamento empresarial, con todos los sectores representados. De los 78 concejos, 69 pertenecen a esta institución, así que tenemos una perspectiva del interés general. Nos preocupa el comerciante de Vegadeo y el de Llanes. Me gusta propiciar acuerdos. Sigo sintiéndome centrista y tengo al presidente Adolfo Suárez como referencia. En esta mesa octogonal, que tiene algo mágico, logramos acuerdos muy importantes.

–Diga tres.

–A finales de 2018 vimos los primeros correos de Amazon. Competíamos con 12 localizaciones y fue un éxito global. Tendrá 1.500 trabajadores, de los que 500 eran asturianos que regresan, consumen aquí y pagan impuestos aquí. Hubo quien prefería que Amazon se fuera a León... Gracias a dios ha sido un éxito colectivo. Yo no compro en Amazon, pero el consumo online está ahí.

–¿Qué más salió de esta mesa?

–Trabajamos por desbloquear el proyecto de Quirón y aquí estuvo Ángel Escribano. Fuimos capaces de propiciar el gran acuerdo de La Vega, contribuimos a la apertura de la Oficina Económica y Comercial en Madrid. Todo peleas por el bien de Asturias.

–Ahora viene la del peaje. ¿Apostaría su dinero a que esta vez, sí, de verdad, el Estado lo quitará?

–Tengo plena confianza en la sociedad asturiana hará comprender al Estado lo que supone el Huerna, que es más que un peaje; es una limitación para la economía y las mercancías como en su día lo fue Pajares. Yo tenía 19 años y el Estado decía que hacer la variante de Pajares era inviable, que costaba miles de millones y mira ahora cómo pasan los trenes. Ahora dicen del Huerna lo que decían de la variante, que es caro y no se puede pero unidos volveremos a convencerles.

–El ministerio se niega, habla de una operación «milmillonaria».

–En junio de 2024 tuvimos al secretario de Estado en un acto con las cámaras del noroeste y le pregunté. Nos dijo que iban a esperar hasta el final, alegar contra la UE y que era una cuestión millonaria, pero temas millonarios se aprueban todos los días en favor de otras comunidades. Se pagaron las radiales de Madrid, se liberalizó la AP-7. Ha llegado el momento de que Asturias alce la voz. Nos lo han prometido muchas veces, pero tengo la sensación de que de esta va. No es una cuestión «milmillonaria», si no quieren quitar el peaje, que lo bonifiquen al 100%, que son 50 millones, asumible en un presupuesto general del estado.

–La falta de un estudio serio sobre el coste de la operación, ¿no provoca un debate artificial?

–Faltan datos, sí. Sé que este ministerio heredó el problema, que trabajó en una solución para financiar el mantenimiento de las carreteras y lograr más equidad territorial, pero la realidad es que pagamos un peaje para ir a Madrid, y alguien de Santander no. Esto penaliza al noroeste, territorios con los mayores índices de envejecimiento, que peor lo pasan y tienen más años de peaje que nadie. El día 17 habrá una respuesta contundente y pasará como con la variante. También costó, y hubo que aprobar aquí una proposición de ley y la tuvieron que defender nuestros diputados, Alejandro Rebollo y 'El Polesu'. Decían lo mismo, que no era viable, y gracias a la presión de todos, ahí tienes los trenes.

–Pasamos de la polarización, a la unión contra el enemigo.

–Esto pone a prueba ese 'Asturias lo primero' que ahora todos los políticos repiten. A mí me gusta el regionalismo político, que no es ni folclórico ni nacionalismo. Este es el de verdad, el que necesitamos ahora que vienen temas importantes a la mesa.

–¿En cuáles piensa?

–El Huerna tiene un gran calado simbólico pero con mucha diferencia es más importante la financiación autonómica. Ese debate va a ser inminente y nos la jugamos. Hace seis años tuvimos aquí al entonces presidente de la Airef, José Luis Escrivá, y decía que cualquier cambio de modelo perjudicaba a Asturias. En esto nos jugamos nuestro Estado de bienestar, palabras mayores.

–Las manifestaciones por el vial de Jove y el plan de vías resultaron discretas. ¿No teme que, tras abrir la variante y acabar la A-8, el tema de las infraestructuras haya dejado de movilizar?

–En la Alianza de las Infraestructuras nos hemos conjurado todos. El peaje los asturianos lo llevamos muy dentro, como la Santina y Covadonga, cosas que a lo mejor no le dicen nada a uno de fuera. Al final es al presidente al que le tocará liderar esa batalla, esa negociación con el Gobierno de España, y es bueno que nuestro William Wallace vaya respaldado por muchos asturianos.

La importancia de un papel

–¿Qué dice de nosotros que como sociedad que descubramos en el 2025 que una decisión del 2000 podía ser ilegal?

–La verdad es que se tardó, no se lideró eso. Europa también funciona así, alguien mete un papel...

–La que lió Daniel Ripa metiendo ese papel, esa denuncia.

–Sí. Teníamos un problema, llevábamos años hablando, y con un papel haces que la UE sirvan para esto. Pasó también con el céntimo sanitario.

Los problemas del éxito de la variante

–Hablaba de la variante de Pajares. ¿Le estamos sacando todo el partido posible?

–Es un éxito colectivo pero tenemos un problema. Es muy difícil conseguir billetes para volver de tarde de Madrid; esas plazas son copadas por viajeros a Castilla y León. Necesitamos acabar las obras y modernizar Lena-Gijón. Está el tema de las estaciones... mira que tuvimos tiempo para prepararlas para trenes de 500 viajeros, pues no. En Oviedo hay que hacer malabarismos y en Gijón no hay ni estación.

–¿Y la liberalización?

–Hoy un billete Oviedo-Madrid vale 80 euros, y lo tienes a 30 en Madrid-Valencia. Donde Renfe tiene competencia baja precios. No es justo que un asturiano pague el doble que un valenciano. Eso nos resta también turismo.

–Ustedes apostaban por traer madrileños a Lena a esquiar.

–Desde Chamartín en tres horas estas en León o Pajares, es la estación más cercana pero hay que darle visibilidad. A ver si conseguimos que haya menos ruido con Valgrande-Pajares. La decisión de invertir diez millones fue muy importante, hubo que convencer a mucha gente, pero hay quien se empeña en pegarse tiros en el pie. Los líos y polémicas están espantando a la gente.

–¿Qué hacen para revertirlo?

–Con el Principado, la Cámara de León y la Diputación, el reto es hacer un gran espacio de todas las estaciones del Norte, San Isidro, Fuentes de Invierno, Pajares y Leitariegos. Que con un forfairt puedas venir un día a un sitio y otro al otro. Empezamos a trabajarlo. Para ser alguien en el mundo necesitas tamaño y oferta.

Deuda para impulsar la industria de defensa

–Europa quiere financiar su desarrollo recortando de la PAC. ¿Vamos hacia una Asturias con más industria armamentística y menos sector primario?

–Europa se ha dado cuenta de que es mejor fabricar aquí que seguir importando, que estábamos desertizados de industria y que deslocalizar tiene consecuencias. No comparto que ese impulso deba hacerse a costa de la PAC.

–Entonces, ¿a costa de qué?

–Nos endeudamos cuando el covid y ahora deberíamos hacerlo. La industria de la defensa va a ser una buena noticia para Asturias.

–Y por ella. ¿ha atacado usted a la Universidad de Oviedo?

–No. Yo estudié en ella, y me siento orgulloso. Pero creo que es compatible con la privada y decirlo no es atacarla. Por cierto, que el rector bien que se quedó a gusto el día de la inauguración.

–¿Qué papel debe jugar la Universidad en el tema de Defensa?

–Tiene esa resolución de la que carecen las universidades de Andalucía, Castilla y León y País Vasco, que la limita mucho a colaborar. Va a ser una industria de la innovación y necesitamos que la universidad esté alineada.

Una reforma del IRPF «insuficiente» para la clase media

–¿Qué opina de la reforma del IRPF que plantea el Principado?

–Hay tiempo de mejorarla para atender a las clases medias, que son quienes ganan entre 40.000 y 60.000 euros; para ellos la reforma es insuficiente. Frente a la ideología fiscal, necesitamos más inteligencia fiscal. Me preocupa también la deslocalización que ya tenemos de empresarios importantes que se van a vivir a Madrid. Eso significa que sus hijos no vivan y consuman aquí. Son gente que se desvincula y pierdes masa crítica empresarial.

–Dijo Juan Cofiño que si el PP gana su PSOE debería abrirse a facilitar la gobernabilidad.

–Cuando se dicen cosas normales hacen mucho ruido, pero creo que eso lo piensan muchos en ambos partidos. Cofiño fue muy valiente.

–¿Ve a Álvaro Queipo, el líder del PP, capaz de ser presidente?

–Será lo que decidan los asturianos. Quedan....¿dos años? Parece que el PP ha decido que sea él el candidato y veremos si logra que la mayoría de asturianos confíen en él. No valoro candidatos.

–El año que viene tocan elecciones en la Cámara. ¿Repetirá?

–A día de hoy tengo pensado presentarme. No sé dentro de unos meses lo que pasará, pero hoy trabajo con la idea de seguir. Tenemos cosas por terminar.

–¿Cuándo saltará a la política?

–Con 14 años veía debates del estado de la nación, estuve implicado en el CDS, el único partido en el que milité y me considero un animal político. Tengo claro que si en algún momento decidiera dar el salto a la política, que no lo descarto, y lo digo así de claro, pero si lo hiciera, tendría que dejar atrás mis ámbitos empresariales, y a día de hoy no puedo.

–¿A qué partido saltaría?

–Al que esté más cerca a los programas del CDS.