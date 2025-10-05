El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Paniceres, en el despacho presidencial de la Cámara de Comercio de Oviedo. Mario Rojas
Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Carlos Paniceres: «Hay que luchar por el horno eléctrico de Avilés, en Gijón está complicado seguir teniendo siderurgia integral»

«No podemos seguir mareando la perdiz con los parques de baterías y ahí IU tiene mucha responsabilidad de resolverlo»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:20

Comenta

–Arcelor dice que en el actual contexto la inversión de la planta DRI en Gijón no es viable. ¿Teme que cierren?

–Creo que ... hoy tenemos que pelear por el horno eléctrico de Avilés, eso es lo importante hoy. Tenemos un problema de coste de energía y emisiones con el DRI es Europa. A pesar de las ayudas y de todo, no sale rentable ni en Asturias, ni en Gante así que a día de hoy no se van a plantear hacerlas en Europa. Fabricar en EE UU, Brasil o Canadá y luego terminarlo aquí les sale mucho más rentable así que al menos tenemos que pelear lo de Avilés. Eso pasa también por el anillo central, es muy importante que nada impida o retrase el horno eléctrico de Avilés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  5. 5 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  6. 6 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  7. 7 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  8. 8 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carlos Paniceres: «Hay que luchar por el horno eléctrico de Avilés, en Gijón está complicado seguir teniendo siderurgia integral»

Carlos Paniceres: «Hay que luchar por el horno eléctrico de Avilés, en Gijón está complicado seguir teniendo siderurgia integral»