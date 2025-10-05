Carlos Paniceres: «Hay que luchar por el horno eléctrico de Avilés, en Gijón está complicado seguir teniendo siderurgia integral»

Paniceres, en el despacho presidencial de la Cámara de Comercio de Oviedo.

Ramón Muñiz Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 00:20 Comenta Compartir

–Arcelor dice que en el actual contexto la inversión de la planta DRI en Gijón no es viable. ¿Teme que cierren?

–Creo que ... hoy tenemos que pelear por el horno eléctrico de Avilés, eso es lo importante hoy. Tenemos un problema de coste de energía y emisiones con el DRI es Europa. A pesar de las ayudas y de todo, no sale rentable ni en Asturias, ni en Gante así que a día de hoy no se van a plantear hacerlas en Europa. Fabricar en EE UU, Brasil o Canadá y luego terminarlo aquí les sale mucho más rentable así que al menos tenemos que pelear lo de Avilés. Eso pasa también por el anillo central, es muy importante que nada impida o retrase el horno eléctrico de Avilés.

–¿No le ve futuro a la siderurgia en Gijón? –Creo que, como quisiéramos, a día de hoy, está complicado tener esa siderurgia integral. Quedará de otra manera, probablemente con menos capacidad y otras funciones. Por eso es clave captar alguna fábrica potente con efecto arrastre y que neutralice parte del daño que puede ser perder los altos hornos. –¿En qué está pensando? –En la fábrica que BYD, que no conseguimos para la ZALIA, o la industria de la defensa. –Había 400 proyectos de parques de baterías y ahora van saliendo al ralentí. –Sí y es un perjuicio muy grande. Se ha creado una mitificación como en su día de las antenas de telefonía. La gente no se da cuenta de que tienen parques de baterías en el garaje de su casa. ¿Qué otra cosa es si no 20 coches eléctricos? No podemos seguir mareando la perdiz y ahí IU tiene mucha responsabilidad de resolverlo cuanto antes. –¿Costco es estratégico? –No se si cumple la ley de proyectos estratégicos pero debíamos tener unas directrices del comercio que hubieran posibilitado su aterrizaje. Hoy no es como en los años 80 y hay muchos polígonos de servicios. Al del Espíritu Santo vas a comprar coche. Llevamos doce años dando vueltas a las directrices, pidiendo un estudio, luego otro. Estamos a mitad de legislatura y siguen sin salir. La capitalidad comercial del occidente tenía que ser Navia, pero la perdimos por cosas como esta. Ahora vas a Ribadeo y es un fiesta.

