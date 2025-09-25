Paniceres: «Está bien ir a Bruselas, pero el reto del peaje del Huerna es ir contra el Estado español»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, conversa con Carlos Paniceres en un acto organizado por las cámaras de comercio en Madrid, en 2023.

Ramón Muñiz Gijón Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:40 Comenta Compartir

Carlos Paniceres estaba con Alejandro Rebollo en el CDS que impulsó en los años 80 la plataforma pro variante de Pajares y ahora, como ... presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, cree que ha llegado el momento de repetir esa fórmula de unidad y activar a la sociedad contra el peaje del Huerna. Lanzó la idea la semana pasada y hoy se le preguntó si cree que la solución es pedir a la UE como suprima el peaje (como anunció que hará el presidente del Principado, Adrián Barbón) o centrarse en presionar al Ministerio de Transportes. «Yo creo que hay compasar ambas acciones, está bien lo de Bruselas, pero evidentemente esto es es un reto para Asturias, un reto no contra un gobierno, sino es contra un Estado que durante años, gobierno tras gobierno de distinto color ha mantenido esta limitación a nuestras mercancías, a nuestra conectividad por la única vía realmente que tenemos«.

Paniceres aplaudió que durante el debate de orientación política IU-Convocatoria (como también Covadonga Tomé) percutieran en la necesidad de «esa gran movilización ciudadana en la que yo estoy». «Vamos a apoyar esa gran movilización liderada por por el movimiento civil, social, empresarial y por supuesto, seguro que por nuestro presidente y nuestro gobierno», confió. «Este no es un problema del gobierno de Sánchez, Rajoy, Aznar o Zapatero, han pasado muchos gobiernos y estamos en esta situación», dijo. «El tema de Bruselas está bien, pero bueno, donde tenemos un problema es con el Estado español, que es donde tenemos que realmente hacerles ver que este tema toca la fibra sensible de todos los asturianos», conminó. Paniceres dijo estar ya en contacto con sus homólogos de las cámaras gallegas, toda vez que el expediente de infracción por vulneración de la normativa europea que tramita la Comisión Europea afecta tanto a la autopista del Huerna (AP-66) como a la AP-9 gallega.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión