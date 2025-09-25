El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, conversa con Carlos Paniceres en un acto organizado por las cámaras de comercio en Madrid, en 2023. Iñaki Martínez
Transportes en Asturias

Paniceres: «Está bien ir a Bruselas, pero el reto del peaje del Huerna es ir contra el Estado español»

El presidente de la Cámara de Oviedo anticipa que la institución ya trabaja con sus homólogas gallegas para revertir los peajes de ambas comunidades y llama a una «gran movilización ciudadana»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:40

Carlos Paniceres estaba con Alejandro Rebollo en el CDS que impulsó en los años 80 la plataforma pro variante de Pajares y ahora, como ... presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, cree que ha llegado el momento de repetir esa fórmula de unidad y activar a la sociedad contra el peaje del Huerna. Lanzó la idea la semana pasada y hoy se le preguntó si cree que la solución es pedir a la UE como suprima el peaje (como anunció que hará el presidente del Principado, Adrián Barbón) o centrarse en presionar al Ministerio de Transportes. «Yo creo que hay compasar ambas acciones, está bien lo de Bruselas, pero evidentemente esto es es un reto para Asturias, un reto no contra un gobierno, sino es contra un Estado que durante años, gobierno tras gobierno de distinto color ha mantenido esta limitación a nuestras mercancías, a nuestra conectividad por la única vía realmente que tenemos«.

