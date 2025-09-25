El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Ovidio Zapico y el diputado Xabel Vegas, a la izquierda; a la derecha, la líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, con kufiya. J. C. ROMÁN
Debate del estado de la región

IU y Tomé compiten por ver quién escora al Ejecutivo más a la izquierda

El socio menor del Gobierno lanza un tirón de orejas al presidente afeándole su posición sobre Costco, Quirón y la universidad privada

Ramón Muñiz
Ana Moriyón

Ramón Muñiz y Ana Moriyón

Oviedo.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La izquierda tiene un reto que marcará lo que resta de legislatura. Sus tres partidos en la Junta General (FSA, IU-Convocatoria y Somos ... , la marca de la diputada Covadonga Tomé) deben diferenciarse y competir por ser la papeleta escogida por los votantes de este espectro. La pugna debe ser tan clara como contenida. Buena parte de lo que la Cámara apruebe de aquí a mayo de 2027 depende de la capacidad que tengan los tres partidos para pactar y unir sus votos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  5. 5

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  6. 6 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?
  7. 7

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  8. 8 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  9. 9 «Te voy a trocear»: a juicio por intentar matar a su cuñado con una motosierra en Peñamellera Alta
  10. 10

    Deducciones a las familias y matrículas gratis en todos los cursos de la Universidad: las nuevas promesas de Barbón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU y Tomé compiten por ver quién escora al Ejecutivo más a la izquierda

IU y Tomé compiten por ver quién escora al Ejecutivo más a la izquierda