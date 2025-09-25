IU y Tomé compiten por ver quién escora al Ejecutivo más a la izquierda

La izquierda tiene un reto que marcará lo que resta de legislatura. Sus tres partidos en la Junta General (FSA, IU-Convocatoria y Somos ... , la marca de la diputada Covadonga Tomé) deben diferenciarse y competir por ser la papeleta escogida por los votantes de este espectro. La pugna debe ser tan clara como contenida. Buena parte de lo que la Cámara apruebe de aquí a mayo de 2027 depende de la capacidad que tengan los tres partidos para pactar y unir sus votos.

Lo que se dijeron ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón; el portavoz parlamentario de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, y la líder de Somos, Covadonga Tomé, estuvo marcado por ese querer estirar la cuerda sin romperla.

Empezó Vegas, quien en nombre del socio menor del Ejecutivo dio un tirón de orejas tras otro al presidente. «Algunas de sus actuaciones no parecen coherentes con el objetivo de que la izquierda siga siendo mayoritaria en 2027. Mi grupo le pide que conjugue menos la primera persona del singular y más la del plural».

El portavoz de IU-Convocatoria destapó que la consejería que controla tiene un borrador de la ley LGTBIQ+. «Le pedimos que dejen de bloquearla, les toca mover ficha». «La gestión del conflicto educativo ha sido un error muy grave, los indicadores de que existía un conflicto latente eran abrumadores y ustedes no los vieron o no los quisieron ver», abundó. «La autorización de universidades privadas es un despropósito», siguió. «La instalación del hospital Quirón en Xixón es incoherente con la defensa de la sanidad pública, del mismo modo resulta incoherente cualquier tentación de sucumbir a las presiones y rebajar los incentivos que perciben aquellos profesionales sanitarios que demuestran su compromiso exclusivo con nuestra sanidad pública», agregó.

«Aplicar la Ley de Proyectos Estratégicos para bendecir operaciones como Costco o Salave sería un fraude político», previno. «La gestión ambiental que están haciendo ustedes parece estar apartándose de la vía de las ambiciosas políticas de los años 80 del presidente Pedro de Silva», afeó el portavoz de IU-Convocatoria. «Parece que las políticas ambientales tienen hoy como objetivo principal acomodarse a las exigencias que dictan algunos lobbies empresariales; ninguna otra explicación tiene, a nuestro juicio, el injustificable retraso en la aprobación del reglamento de la ley de calidad ambiental», abundó.

A los socialistas les recriminó que «la tasa turística que pactamos hace más de un año es un primer paso, le pedimos que no duerma el sueño de los justos». También lamentó que siga sin ver la luz el pacto por el medio rural. «Necesitamos superar ese asturianismo meramente gestual en el que demasiadas veces usted parece instalado», dijo, al tiempo que pidió declarar el 25 de mayo como el Día de Asturias.

El hecho de hablar tras el PP y Vox, permitió a Vegas ser el primero en asentar en la Cámara dos exigencias: extender la gratuidad a los másteres universitarios que curse «la clase trabajadora» y romper «cualquier vinculo con instituciones y empresas israelíes, empezando por Teva Pharma». También declaró que «ha llegado el momento de decir alto y claro: peaje del Huerna, no».

Tomé, penúltima en intervenir, no ocultó su malestar por ver cómo IU-Convocatoria enarbolaba banderas que venía asiendo en solitario. «Me ha salido un portavoz adjunto», llegó a decir, recordando que lleva tiempo pidiendo las tres cosas. «¿Ahora es el momento de decir peaje no? ¿Dónde estaban hasta ahora?», demandó. Como Vegas, fue crítica con las universidades privadas, Quirón y el despliegue de la industria de la Defensa.

La diputada reivindicó que la red de 0 a 3 años y la universidad gratuita «salieron de nuestro laboratorio de ideas», en alusión a las propuestas que en su momento hizo en ese sentido Podemos.

Tomé detalló peticiones de cara al próximo presupuesto y un último reproche a Barbón: «Me preocupa que busque nuestro apoyo porque el PP no le hace caso y Foro no le pone ojitos. No es el planteamiento adecuado».

El líder socialista trató de embridar a sus socios a base de reconocerles méritos y lanzarles propuestas. Dijo estar dispuesto a estudiar la gratuidad de los másteres y anunció que no se van a renovar los contratos con Teva Pharma y se estudia cómo romperlos. Eso sí, también enfrió los ánimos subrayando que «si no logramos presupuestos tendremos un problema» con los profesores y acotó el terreno de juego: «Es importantísimo que la izquierda sea capaz de entenderse, sabiendo que ninguno de nosotros va a tener el 100% de sus objetivos, nosotros tampoco pero somos los mayoritarios y siempre es preferible un gobierno de progreso que otro de regreso, con la extrema derecha de Vox».

Cerró Dolores Carcedo, la portavoz socialista, lamentando que «un año más, el proyecto político del PP para Asturias ha quedado inédito, ni él ni sus escisiones lo tienen, no hay ni rastro del mismo».