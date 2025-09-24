Tomé afea a Barbón que la considere su principal apoyo «por ausencia del resto» La diputada del Grupo Mixto propone un minuto de silencio para condenar el genocidio de Gaza y los diputados de Vox abandonan el hemiciclo

Covadonga Tomé, en su intervención en el debate del estado de la región, defendió la necesidad de reforzar el Estado de Bienestar, proteger la vivienda como un «derecho» y salvaguardar los derechos públicos frente a cualquier «conato de privatización». También reclamó un incremento en la inversión educativa, recordando que las actuales «medidas estrella» del Gobierno socialista —la red de 0 a 3 años y la universidad gratuita— «nacieron en nuestro laboratorio de ideas», y propuso dar un paso más avanzando hacia la gratuidad de los másteres universitarios.

La exdiputada de Podemos y actual líder de Somos exigió medidas para reducir la siniestralidad laboral y corrigió a Adrián Barbón, quien en su discurso se había referido al accidente mortal en la mina de Cerredo como «caso Blue Solving». «No. Caso accidente mortal en la mina asturiana que no se puede volver a repetir. Y habrá que asumir responsabilidades», subrayó Tomé, también presidenta de la comisión parlamentaria que investiga aquella trágica jornada y las posibles responsabilidades políticas.

Como era de esperar, también abordó la situación del peaje del Huerna. «No voy a consumir tiempo describiendo el bochorno que produce el PP queriendo anotarse un tanto, cuando son los responsables directos de que sigamos pagando. Ni a recordar lo que hace poco tiempo decían los señores Lastra o Cofiño del PSOE en esta misma Cámara sobre la supresión del peaje», comenzó. Se centró en el anuncio «estrella» del presidente autonómico en relación con solicitar la participación del Gobierno regional «en el procedimiento abierto para que la voz de Asturias sea escuchada». «¿Me pregunto dónde estaban ustedes hasta ahora?», cuestionó.

Tomé también reprochó al presidente que plantee ahora como estrategia que el Gobierno regional solicite «directamente a la Comisión Europea antes de fin de año la eliminación del peaje». «¿Puede la Comisión Europea suprimir el peaje? No. Puede recurrir ante el TJUE, que anularía el peaje si estima el recurso. Pero la ejecución de la sentencia corresponde al Gobierno central», espetó.

Finalmente, lamentó que Barbón se haya dirigido a ella como principal apoyo para la aprobación de los presupuestos autonómicos «por ausencia o incomparecencia del resto». «Me preocupan esas palabras. Intente otro planteamiento», concluyó antes de proponer un minuto de silencio para condenar el genocidio de Gaza. Vox abandonó el hemiciclo.