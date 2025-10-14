Covadonga Tomé: «La bonificación es un entretenimiento innecesario»

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, hace un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas y destaca la movilización social como herramienta clave ... para lograr la eliminación del peaje del Huerna. Señala al PP como responsable «directo» por la prolongación irregular de la concesión, pero carga también contra los «bandazos» del PSOE.

–¿La veremos en la manifestación del 17 promovida por la Alianza por las Infraestructuras; en la del 18, impulsada por Daniel Ripa, o en ambas?

–Por supuesto, en ambas. Desde el inicio dijimos que la movilización social sería la clave en la supresión del peaje. Donde se movilice la sociedad con este objetivo, allí estaremos. Sin pretender ningún protagonismo, reclamando, como desde hace muchos años, la supresión.

–Adrián Barbón defiende ahora la ilegalidad del peaje del Huerna teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión Europea, resultado de un proceso iniciado por Daniel Ripa. Pero hasta hace poco, el PSOE había sido incrédulo con el proceso que se estaba llevando a cabo en Bruselas. ¿Fue un camino duro?

–El camino liderado por Dani Ripa y secundado por cuantos le apoyamos desde el inicio, desde luego fue duro. Las críticas llegaron desde todas partes. El Gobierno no ha sido justo en la medida en que tildaron la iniciativa de quijotada y la criticaron ferozmente. Ahora, sin embargo, pretenden abanderar la movilización social.

–¿Cómo valora la labor desarrollada hasta ahora por el Principado?

–El PSOE asturiano ha dado bandazos en este asunto. Y se ha puesto de perfil en demasiadas ocasiones. En cualquier caso lo que le pedimos ahora es rigor, seriedad y firmeza frente al Ministerio de Transporte para defender Asturias y exigir la supresión del peaje.

–El debate saltará también al Congreso por diferentes vías. ¿Cómo valora las iniciativas registradas por PP, Podemos y Sumar? ¿Teme que pongan en riesgo la unidad política que, en principio, existe en Asturias?

–Pedimos a todas las fuerzas políticas lo mismo que al Gobierno. Seriedad, rigor y firmeza en la exigencia de la supresión del peaje. Esto no va de una carrera de autos locos para llegar el primero a la meta y colocarse una medalla. Esto va de defender el interés de Asturias, como de hecho nosotras hemos hecho hasta ahora. Es el momento de la unidad, no del postureo. Es el momento de ejercer toda la presión social y política posible desde Asturias.

–¿Confía más en la vía judicial o en la política?

–Confiamos en ambas. Pero la vía judicial es siempre lenta y la voluntad política puede acortar o alargar el proceso. En la vía política no se trata de si confiamos o no, sino como ya dije, de que pedimos activamente a toda la clase política humildad, unidad, firmeza y acción.

–La bonificación del 100% sería un gesto político que además requiere asignación presupuestaria. ¿Lo ve viable?

–Es un entretenimiento innecesario. La supresión del peaje es lo que hay que acometer.

–PP y PSOE se responsabilizan mutuamente. ¿Quién cree que tiene más responsabilidad, proporcionalmente hablando, de la situación actual?

–No es una cuestión de proporciones. Es una sucesión de hechos constatables. Un gobierno del PP alarga la concesión de forma irregular perjudicando a toda la sociedad asturiana en favor de otros intereses. Son responsables directos. Desde luego si no hubieran alargado la concesión no estaríamos en la situación actual. Pero el PSOE ha fallado repetidamente a la sociedad asturiana faltando a sus promesas sucesivas de suprimir el peaje.