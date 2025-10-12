El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sánchez y Feijóo coincidirán en plena pugna en la recepción real por el 12-O

Este es el cartel de la manifestación 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna'

Será el próximo viernes 17 a las 17.30 horas desde la Estación del Norte de Oviedo hasta la plaza de la Escandalera

R. M. / CH. T.

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Comenzó siendo una declaración pública, pero se ha convertido en una manifestación. El Principado llama a la movilización con el eslogan 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna'. La cita, convocada en realidad por la Alianza por las Infraestructuras, concluirá con la lectura de un manifiesto que ha sido consensuado por las 25 organizaciones que la conforman.

Viernes 17 17.30 horas

Sale desde la Estación del Norte de Oviedo la marcha que concluirá en la plaza de la Escandalera

Es decir, todos los grupos con representación en la Junta, así como los sindicatos, las asociaciones de transportistas y, además de las tres cámaras de Comercio de la región y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Nació en 2017, impulsada por el Ejecutivo del socialista Javier Fernández para presionar al, entonces, presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Hoy, la presión se dirige al socialista Pedro Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  8. 8 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  9. 9 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  10. 10

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Este es el cartel de la manifestación 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna'

Este es el cartel de la manifestación &#039;Asturias unida. Fin del peaje del Huerna&#039;