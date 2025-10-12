Este es el cartel de la manifestación 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna' Será el próximo viernes 17 a las 17.30 horas desde la Estación del Norte de Oviedo hasta la plaza de la Escandalera

Comenzó siendo una declaración pública, pero se ha convertido en una manifestación. El Principado llama a la movilización con el eslogan 'Asturias unida. Fin del peaje del Huerna'. La cita, convocada en realidad por la Alianza por las Infraestructuras, concluirá con la lectura de un manifiesto que ha sido consensuado por las 25 organizaciones que la conforman.

Viernes 17 17.30 horas Sale desde la Estación del Norte de Oviedo la marcha que concluirá en la plaza de la Escandalera

Es decir, todos los grupos con representación en la Junta, así como los sindicatos, las asociaciones de transportistas y, además de las tres cámaras de Comercio de la región y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Nació en 2017, impulsada por el Ejecutivo del socialista Javier Fernández para presionar al, entonces, presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Hoy, la presión se dirige al socialista Pedro Sánchez.