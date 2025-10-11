El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El peaje del Huerna. E. C.
Batalla por el peaje en Asturias

Tres iniciativas políticas pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna

Los diputados asturianos deberán demostrar su peso real para forzar al Gobierno de Sánchez a suprimir el pago por circular por la autopista. La Alianza por las Infraestructuras llama a la manifestación el próximo día 17

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:25

Comenta

Tres iniciativas, de diferentes partidos políticos, –la anunciada por el diputado de Sumar Rafa Cofiño; la firmada por la líder de Podemos Ione Belarra, ... y la defendida por el PP–pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna. Un cobro por circular por la autopista que une Asturias con la Meseta que la Unión Europea ha calificado de ilegal. En concreto, Bruselas ha dicho que fue ilegal prorrogar la concesión hasta 2050 a Aucalsa, una decisión que tomó el Gobierno de José María Aznar con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  8. 8 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 Detenido en Avilés tras amenazar a varias personas con un cuchillo en plena calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tres iniciativas políticas pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna

Tres iniciativas políticas pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna