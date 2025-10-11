Tres iniciativas políticas pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna

Tres iniciativas, de diferentes partidos políticos, –la anunciada por el diputado de Sumar Rafa Cofiño; la firmada por la líder de Podemos Ione Belarra, ... y la defendida por el PP–pondrán a prueba la unión del Congreso contra el peaje del Huerna. Un cobro por circular por la autopista que une Asturias con la Meseta que la Unión Europea ha calificado de ilegal. En concreto, Bruselas ha dicho que fue ilegal prorrogar la concesión hasta 2050 a Aucalsa, una decisión que tomó el Gobierno de José María Aznar con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento.

La decisión de los órganos comunitarios abre la puerta al fin de la penalización económica para cruzar el Huerna, pero el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez se niega a avanzar en esa línea, algo que ha levantado ampollas.

Tanto que el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón ha dado el paso de llevar a cabo una movilización sin precedentes. Una en la que llama a todos los partidos políticos asturianos, además de las fuerzas sindicales, económicas y sociales de la región, a manifestarse en la calle.

A través de la Alianza por las Infraestructuras, el Principado llama a participar en la protesta prevista para el próximo día 17 en Oviedo, con salida a las 17.30 desde la Estación del Norte y llegada a la plaza de la Escandalera, donde se leerá un comunicado consensuado por los 25 integrantes de la alianza.

«Que no nos fallen, como en la votación para sacar al lobo del Lespre»

Sin fecha aún, en el Congreso los diputados asturianos deberán probar tanto su peso real a la hora de marcar políticas en el hemiciclo, como su unidad. Las iniciativas sobre la mesa son las ya citadas. La que se está cocinando es la del diputado Rafael Cofiño, que la anunció esta semana y que está pendiente de registrarla a falta de que otras fuerzas se sumen a ella.

Además, está otra firmada por la líder de Podemos, Ione Belarra, en el mismo sentido. Y también está la del Partido Popular. El equipo que encabeza en Asturias Álvaro Queipo invita al resto de formaciones a aprobar la Proposición no de Ley que ha presentado el PP en la Cámara Baja.

Queipo se confesó «expectante» ante lo que harán los diputados asturianos del PSOE, «espero que no nos fallen, como en la votación para sacar al lobo del Lespre». El presidente del PP de Asturias cree «importante mantener el frente común de la Alianza de las Infraestructuras y que se traslade también al Congreso».

Paniceres lleva la presión a Bruselas

Y mientras el Congreso busca en el calendario el debate que tiene encendidos a todos los asturianos, por la penalización que supone para la economía regional pagar uno de los peajes más caros del país, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo lleva la presión a Bruselas.

Junto a su vicepresidente, José Manuel Ferreira, estarán mañana y el martes en el foro de Bruselas de las Cámaras del Arco Atlántico donde espera poder abordar «la reclamación del fin del peaje del Huerna», ya que considera «una penalización histórica para Asturias». En Bruselas, donde el peaje ha sido calificado de ilegal, espera Paniceres encontrar el eco suficiente para «establecer un diálogo sincero entre el Estado y Asturias para trasladar la gravedad de lo que supone este agravio para los asturianos».

La Unión de Consumidores, el 17; La Unión de Transportistas, el 18

Entre las entidades que se suman a la protesta del próximo día 17 está la Unión de Comerciantes de Asturias. Su presidente, Dacio Alonso, entiende que «una norma ilegal no puede producir efecto económico alguno en los usuarios». Alonso reclama «la unidad institucional y ciudadana para obligar al Gobierno de España a restaurar la legalidad».

No entiende él, que tras la decisión de Bruselas el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, haya recurrido la decisión y mantenga que el peaje debe seguir en vigor. Por ello, ha hecho un llamamiento «para la movilización del próximo 17 de octubre».

No saldrán ese día, sino al siguiente los miembros de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), cooperativas de transportistas, la 'Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!' y diferentes asociaciones y colectivos sociales de Asturias, León y Galicia.

Porque han convocado una protesta para el día siguiente, 18 de octubre, auspiciada por Daniel Ripa, el exdiputado de Podemos que registró la denuncia que puso a la Comisión a revisar la legalidad de la concesión. También será en Oviedo, pero al mediodía y en la plaza de España, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias. El objetivo es el mismo, poner fin al peaje del Huerna. y el motivo, también idéntico, «porque es una injusticia histórica que penalizan gravemente a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular».