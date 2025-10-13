El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los dos peajes que hacen de la ruta Asturias-Madrid la más cara desde la periferia: el Huerna y Adanero. Arnaldo García / Antonio de la Torre
Asturias paga el viaje en coche a Madrid más caro de España y estos números lo demuestran

Los peajes del Huerna y Adanero exigen en total 30,75 euros, lo que provoca que cada kilómetro recorrido sea un 27,1% más costoso que en el resto

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:59

El Principado espolea la 'batalla del Huerna', movimiento social, político y jurídico que aspira a revertir el peaje de la autopista León-Campomanes (AP-66 ... ). Su ariete es el dictamen de la UE que juzga que la prórroga de la concesión hasta el año 2050 y su posterior venta a un consorcio privado se hicieron vulnerando una directiva comunitaria. La cuestión remueve una desventaja competitiva que arrastra Asturias como ninguna otra comunidad.

