Asturias paga el viaje en coche a Madrid más caro de España y estos números lo demuestran

El Principado espolea la 'batalla del Huerna', movimiento social, político y jurídico que aspira a revertir el peaje de la autopista León-Campomanes (AP-66 ... ). Su ariete es el dictamen de la UE que juzga que la prórroga de la concesión hasta el año 2050 y su posterior venta a un consorcio privado se hicieron vulnerando una directiva comunitaria. La cuestión remueve una desventaja competitiva que arrastra Asturias como ninguna otra comunidad.

A día de hoy desde Asturias se paga el viaje más caro por kilómetro recorrido para desplazarse por carretera a Madrid, tal y como muestra el mapa adjunto. Para verificarlo, este periódico comparó los costes e itinerarios desde las 21 capitales de provincias más periféricas. Se tomó como referencia a afectos de carburante el que consumiría un turismo Golf VII caso de repostar el gasoil en una estación elegida al azar, en este caso, la del Eroski de Parque Principado. El viernes, cuando se hicieron los cálculos, vendía el litro a 1,298 euros.

Con esos datos, se hizo la comparativa de cada viaje, buscando los itinerarios preferentes (con más autovía) que ofrece la aplicación de Vía Michelín y su cálculo de costes. El resultado admite poca discusión. Viajar a Madrid con ese coche, el diésel a ese precio y pasando por el peaje del Huerna (AP-66) y el de los túneles de Guadarrama (AP-6) exige 73,45 euros desde Oviedo; supone un esfuerzo de 0,164 euros por kilómetro recorrido. A nadie en la periferia peninsular le sale tan costoso el desplazamiento por carretera a la capital del país.

Ampliar

Desde las 21 capitales analizadas el viaje promedio exige 0,12 euros por kilómetro. Es decir, el esfuerzo que realiza el conductor asturiano es un 27,1% superior al del resto. Las matemáticas también permiten soñar. ¿Qué pasaría si todos pagaran lo mismo, si no hubiera desequilibrios penalizando unos territorios respecto a otros, si desde toda la periferia peninsular se afrontara un esfuerzo similar en términos de combustible y peajes? En ese caso el viaje Oviedo-Madrid bajaría a los 54 euros, 19,45 menos que ahora.

La razón de este sobrecoste de casi 20 euros que solo se da aquí es conocida por los afectados. Los dos peajes que encuentran los asturianos disparan los costes a parámetros no comparables con el resto. De las 21 rutas a Madrid analizadas hay diez que se pueden hacer por vías de alta capacidad sin pago adicional (es la suerte de Santander, Huesca, Lérida, Gerona, Barcelona, Almería, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva), cuatro se encuentran con un peaje moderado de 3,4 euros (Murcia, Alicante, Valencia y Castellón de la Plana) y la situación toma otro cariz en el tercio norte. El viaje desde Pamplona exige 11,1 euros en peaje, desde Bilbao son 12,1, al conductor lucense la cosa le sube a 15,2 euros, al de La Coruña a 17,5, al de San Sebastián le sube a 19,5 y desde Pontevedra queda en 20 euros.

La singularidad del caso asturiano es que desde aquí se paga más, y con mucha diferencia: en total 30,75 euros entre lo abonado en las cabinas de La Magdalena (León) y Adanero (Ávila). Una diferencia de tal calibre afecta a la economía autonómica como gota de aceite, exigiendo un esfuerzo a la cadena logística sin parangón en el resto del país.

Los peajes provocan así un acusado desequilibrio territorial. Desde 2018 quedaron libres la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-4 Cádiz-Sevilla y la circunvalación de Alicante de la AP-7. A consecuencia de ello desde las capitales mediterráneas el viaje a Madrid exige 0,11 euros por kilómetro; desde las atlánticas y cantábricas supone un 16,3% más.

Salvo que la presión por el Huerna (y la AP-9 gallega) provoque algún cambio real, esta España radial y asimétrica seguirá en los mismos términos al menos hasta 2029, cuando está previsto liberar la AP-6.