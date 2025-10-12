El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Pumares, en el ovetense Paseo de los Álamos. Mario Rojas

Adrián Pumares

Secretario General de Foro
«El juego del PSOE ya aburre: en realidad no quiere suprimir el peaje del Huerna»

«Del Ministerio de Transportes no espero nada. Óscar Puente no acepta si quiera que no sea necesario el telepeaje para tener descuentos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:44

Comenta

En la semana clave de la Alianza por las Infraestructuras, que tiene convocada una manifestación el próximo viernes en protesta por el peaje del ... Huerna, Adrián Pumares, secretario general de Foro, se muestra pesimista. No cree que haya batalla real entre el PSOE de Barbón y el de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

