En la semana clave de la Alianza por las Infraestructuras, que tiene convocada una manifestación el próximo viernes en protesta por el peaje del ... Huerna, Adrián Pumares, secretario general de Foro, se muestra pesimista. No cree que haya batalla real entre el PSOE de Barbón y el de Pedro Sánchez.

–El Gobierno central mantiene el peaje del Huerna pese al dictamen de la UE?

–Aunque no sea una sorpresa, porque el Gobierno de España ya ha dado sobradamente muestras de su nulo compromiso con Asturias, es una decisión inexplicable. Este Gobierno ha rescatado autopistas de peaje en otras partes y sin embargo se niega a suprimir uno que cuestiona la Unión Europea. Todos sabemos que si el peaje del Huerna estuviese en Cataluña ya sería historia.

–¿Confía más en que la solución llegue primero por vía judicial o por vía política?

–Lo lógico sería que llegase por la vía política, pero mucho nos tememos que el Gobierno de Sánchez nos obligue a agotar todas las vías. El Gobierno de Barbón ya está tardando en analizar todos los escenarios para dar la batalla jurídica si la movilización ciudadana no logra que el PSOE cambie de opinión.

–La Alianza plantea como solución intermedia la bonificación del 100% del peaje. ¿Cree que el Ministerio la aceptará?

–No esperamos nada del Ministerio. Óscar Puente no acepta siquiera que no sea necesario telepeaje para poder acogerse a los descuentos que hay actualmente. Pero desde que la UE cuestionó la legalidad del peaje a través de un dictamen demoledor ya deberían estar funcionando bonificaciones del 100%.

–Estos días hemos visto un fuerte choque entre el consejero, respaldado por el Gobierno, y el Ministerio. ¿Cómo lo interpreta?

–Este juego que se trae el PSOE ya aburre. Dicen una cosa aquí y otra en Madrid; Barbón dice que hay que suprimir el peaje y al dia siguiente su número dos en la FSA dice que la supresión del peaje es impensable... Ya no cuela. La realidad es que quien se niega a suprimir el peaje es el PSOE.

–¿Qué más puede hacer el Principado?

–Hace más de un año logré que la Junta General aprobase una iniciativa que, además de instar al Gobierno de España a acabar con el peaje, requería al Gobierno de Barbón a realizar un estudio jurídico para analizar las vías posibles para acabar con el peaje, y una valoración económica de cuánto costaría. No ha hecho absolutamente nada de eso, y si no hace su trabajo, como para convencer a sus jefes de Madrid...

–El PSOE responsabiliza de esta situación al Gobierno de Aznar y a Álvarez Cascos. ¿En qué medida debe repartirse esta responsabilidad con el PP?

–Cuando se prorrogó el peaje yo tenía 10 años... Ya sé que Barbón se siente más cómodo en la búsqueda de culpables que de soluciones, pero yo no. Reclamo al PSOE que cumpla con el mandato de la UE y acabe con el peaje. Por cierto, esa promesa, la supresión del peaje, la hizo Zapatero en las dos elecciones que ganó.

–¿Cree que llevar el debate político al Congreso puede poner en peligro la unidad política que, en principio, existe en Asturias?

–Me parece necesario que se debate en el Congreso, y además de que los siete diputados asturianos estén a la altura. Espero que la iniciativa que reclama la supresión del peaje salga adelante.

–Calvo ha acusado al PP de trilerismo y ya ha avanzado que el PSOE no votará a favor de su iniciativa en la Cámara Baja. ¿Entiende esta respuesta o cree que se equivoca?

–Estaría bien que la contundencia que Alejandro Calvo usa para atacar a la oposición la utilizase para defender los intereses de Asturias. ¿Por qué en lugar de insultar a la oposición no dedica su tiempo a trabajar para que se convoque la Comisión Bilateral entre los Gobiernos de España y de Asturias? Que se despreocupe Calvo: no nos sorprende que el PSOE vaya a votar en contra de la supresión del peaje del Huerna.