Los presidentes del PP, Álvaro Queipo, y Foro, Carmen Moriyón, durante la manifestación. Álex Piña

Queipo: «Hoy es un día para mostrar que la sociedad asturiana está unida contra una injusticia»

Todos los partidos, con la única excepción de Vox, exhibieron unidad en una movilización que tuvo a Óscar Puente como principal blanco de las críticas

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:29

Comenta

Unanimidad política casi absoluta —salvo Vox— en la manifestación histórica que recorrió la principal arteria de Oviedo para mostrar el rechazo al peaje del Huerna ... . «Hoy es un día para mostrar músculo y fuerza, para mostrar que la sociedad asturiana está unida contra algo que creemos que es pura injusticia: el peaje del Huerna», manifestó el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien entiende que no era el momento de debate entre las formaciones asturianas, pero sí de reclamar unidos y con firmeza al Ministerio de Transportes acabar con este agravio. «El ministro Óscar Puente es el que puede hacerlo, aunque ha demostrado un desconocimiento enorme de lo que pasa en esta región», le reprochó el también portavoz del PP en la Junta, minutos antes de disponerse a recorrer la calle Uría junto a su homóloga de Foro, Carmen Moriyón, quien coincidió en el argumento esgrimido por el líder del PP.

