Queipo: «Hoy es un día para mostrar que la sociedad asturiana está unida contra una injusticia»

Unanimidad política casi absoluta —salvo Vox— en la manifestación histórica que recorrió la principal arteria de Oviedo para mostrar el rechazo al peaje del Huerna ... . «Hoy es un día para mostrar músculo y fuerza, para mostrar que la sociedad asturiana está unida contra algo que creemos que es pura injusticia: el peaje del Huerna», manifestó el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien entiende que no era el momento de debate entre las formaciones asturianas, pero sí de reclamar unidos y con firmeza al Ministerio de Transportes acabar con este agravio. «El ministro Óscar Puente es el que puede hacerlo, aunque ha demostrado un desconocimiento enorme de lo que pasa en esta región», le reprochó el también portavoz del PP en la Junta, minutos antes de disponerse a recorrer la calle Uría junto a su homóloga de Foro, Carmen Moriyón, quien coincidió en el argumento esgrimido por el líder del PP.

«Hoy es el día de la unidad, de la unidad por una causa, que es la supresión del peaje del Huerna, y mostrar la unión de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil, y hoy no cabe otra cosa más que esta unión», dijo la también alcaldesa de Gijón y máxima representante de Foro Asturias, quien lamentó las declaraciones «fuera de lugar» del ministro Óscar Puente.

Entre otros alcaldes, el ovetense Alfredo Canteli reconoció la importancia de que los ovetenses y los asturianos salieran a la calle a «defender lo nuestro» y acabar con el «bloqueo» que supone el Huerna para la región. «Es importante defender juntos la supresión de un peaje injusto que nunca debió ser prorrogado», reconocía también la portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcedo, quien recorrió el trayecto rodeada de diputados socialistas y casi todo el Consejo de Gobierno, con la excepción de la vicepresidenta, Gimena Llamedo, quien no pudo acudir por un compromiso previo.

También se pudo ver entre los asistentes al diputado nacional del PSOE, Roberto Morís, mostrando así su rechazo al peaje, si bien es probable que vaya a posicionarse en el Congreso de los Diputados siguiendo las directrices del PSOE nacional. Evitó hacer declaraciones porque «hoy toca mostrar unidad».

Unidad contra el Ministerio de Transportes y con Óscar Puente como principal enemigo a batir. Así, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, dijo esperar que la concentración sirva «para que el ministro reciba un mensaje claro y nítido de lo que quiere la sociedad asturiana». Junto a él, Rafael Cofiño, diputado nacional de Sumar, celebró la respuesta «unánime y total» de la sociedad asturiana. «Es una expresión de unidad no sólo de la parte política, sino de la sociedad. Es importante que Óscar Puente se entere de lo que quiere la sociedad asturiana», comentó también la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos, Covadonga Tomé, que este sábado participará también en la concentración impulsada con el mismo objetivo por el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa.