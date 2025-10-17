En directo: manifestación en Asturias por la supresión del peaje del Huerna

16:52

Alianza por las Infraestructuras

Previamente al inicio de la manifestación, partidos políticos, entidades empresariales y sociales se dan cita en la Alianza para las Infraestructuras para trazar la hoja de ruta a seguir en los próximos meses en la lucha contra el peaje del Huerna . El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dará cuenta de las medidas institucionales, jurídicas y sociales que se plantean para «poner fin a un canon que supone un agravio histórico y limita la competitividad del Principado».

Por Olga Esteban