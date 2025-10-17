En directo: manifestación en Asturias por la supresión del peaje del Huerna
Oviedo acoge este viernes una concentración en la que se unen Gobierno, partidos políticos, empresarios y sindicatos contra un agravio histórico
Eduardo Paneque, Ana Moriyón y Susana Neira
Oviedo
Viernes, 17 de octubre 2025, 17:25
18:05
18:04
El diputado nacional del PSOE, Roberto Moris, entre los representantes políticos.
En la imagen, con el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.
18:04
La manifestación llega a la Escandalera. En este escenario se leerá el manifiesto.
18:03
A diferencia de otras manifestaciones no hay cánticos, no hay gritos, solo avanzar al son de la música de los gaiteros.
18:01
También hay una gran representación de alcaldes y concejales en esta manifestación histórica. Todos bajo una pancarta con un lema claro: Asturias, unida. Fin al peaje del Huerna.
18:00
Todos los partidos están representados en la manifestación, excepto Vox, y el Gobierno asturiano ha venido al completo, incluidos los viceconsejeros y el director de la Oficina Económica de Presidencia.
17:57
Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: «Esta es la opinión de Asturias. Hoy no es un día de debate sino de mostrar al gobierno central la opinión de Asturias».
17:56
Así está conformada la nutrida representación política, empresarial y sindical que ocupa la cabecera de la manifestación tras la pancarta.
17:55
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón: «Hoy es el día de la unidad por una buena causa, la supresión del peaje del Huerna».
17:53
Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto en la Junta General y líder de Somos Asturias: «Óscar Puente tiene que enterarse de lo que piensan los asturianos. Manifestarse es lo que hay que hacer».
17:50
En solo diez minutos ya se ha completado la mitad del recorrido. La manifestación acabará en la plaza de la Escandalera, donde se leerá el manifiesto acordado en la alianza de las infraestructuras.
17:50
Así discurre la manifestación tras la cabecera en su extensión por la calle Uría.
17:49
17:49
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a su llegada a la manifestación.
17:44
¡Arranca la manifestación!
17:42
Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: «No podemos tolerar que los asturianos estemos mermados, Asturias pierde en competitividad».
17:41
Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: «Somos la comunidad con el coste más alto para llegar a Madrid. Solicitamos la anulación total, no rebajas».
17:40
Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo: «Estamos para reivindicar una injusticia con Asturias, hay que buscar una fórmula para salir de este embrollo».
17:39
Zapico, de CC OO: «Es un día importante para clamar sobre un peaje injusto, ahora ya lo sabe toda Europa».
17:38
Lanero, de UGT: «El peaje siempre ha sido injusto, ahora sabemos que es ilegal. Nunca debió producirse».
17:38
Ovidio de la Roza, de Asetra: «Esto no es una cuestión de dinero sino de legalidad que ya ha trascendido a la comunidad europea».
17:37
María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade): «Esta imagen es inédita, va a servir para que en Madrid se nos escuche».
17:37
Todo el mundo aguarda tras la pancarta mientras Adrián Barbón hace declaraciones.
17:33
Barbón dice que «no sabíamos hasta este momento, el dictamen, que había argumentos suficientes para decir que el peaje es ilegal».
17:32
Ánimo, presidente, le dicen a Barbón al llegar a la manifestación.
17:31
Llegada del presidente del Principado, Adrián Barbón, junto con el resto del Gobierno regional.
17:27
Empresarios y sindicatos juntos. Una foto que no se puede hacer con frecuencia.
17:27
Foro y PP, unidos en la manifestación. En la imagen, el líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.
17:25
Multitud de alcaldes, con la presidenta de la FACC a la cabeza ya están colocados para arrancar la protesta.
17:23
Se acaba de desplegar la pancarta con el lema de la manifestación: Asturias Unida. Fin del peaje del Huerna. Los líderes políticos sociales, sindicales y empresariales se van colocando tras la misma.
17:06
Las 25 entidades y organismos que forman la Alianza dan de esta forma un paso importante y lo hacen, además, tan solo un rato antes de que los asturianos estén citados en Oviedo para mostrar el rechazo al peaje.
16:52
Alianza por las Infraestructuras
Previamente al inicio de la manifestación, partidos políticos, entidades empresariales y sociales se dan cita en la Alianza para las Infraestructuras para trazar la hoja de ruta a seguir en los próximos meses en la lucha contra el peaje del Huerna . El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, dará cuenta de las medidas institucionales, jurídicas y sociales que se plantean para «poner fin a un canon que supone un agravio histórico y limita la competitividad del Principado».
Por Olga Esteban
16:51
La comitiva recorrerá la calle Uría para desembocar en la plaza de la Escandalera, donde se leerá el manifiesto.
16:46
Buenas tardes, este viernes Asturias vive una jornada histórica con la manifestación por la supresión del peaje del Huerna que arrancará a las 17.30 horas de la estación de tren de Oviedo.
