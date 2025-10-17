Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»

Arropado por prácticamente todo su Gobierno, el presidente del Principado, Adrián Barbón, llegó a la Estación del Norte para participar, como uno más —había prometido—, ... en la histórica manifestación para pedir la supresión del Huerna. «Vengo a poner la cara por Asturias», dijo en una concentración que agrupó a unas cinco mil personas y en la que la movilización política fue evidente, especialmente por parte del PSOE, pero también por el resto de las formaciones, con excepción de Vox, que dijo negarse a participar de esta «campaña propagandística» liderada por el Gobierno regional. Barbón no se puso en primera fila, pero su presencia acaparó todas las cámaras.

Explicó a su llegada que su presencia en la manifestación obedecía a su compromiso con defender los intereses de Asturias y formar parte de una movilización ciudadana con la que se pretende trasladar la unidad en torno a la necesidad de acabar con este agravio. «Tenemos un dictamen demoledor, tajante, concluyente. Siempre supimos que el peaje era injusto, pero ahora tenemos argumentos suficientes para saber que es ilegal». defendió.

El presidente, como viene siendo habitual, volvió a recordar que la responsabilidad fue del Gobierno de José María Aznar, responsable de la prórroga que ahora se considera ilegal. Pero también asumió que en este momento las competencias recaen en el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Transportes, que encabeza Óscar Puente, quien en las últimas horas no ha hecho más que ratificar la posición del Gobierno central, contraria a retirar el peaje. «Ellos saben nuestra posición y ellos han expresado públicamente la suya, y lógicamente no oculto que aquí hay una diferencia«, señaló, para añadir posteriormente que »los cauces están abiertos con el gobierno de España y lógicamente ahora con quien corresponde trabajar con el ministerio« si bien reconoció también que no ha tenido contacto con el ministro en los últimos días. En cualquier caso, insistió, »hay un elemento nuclear y clave, que es el dictamen de la Comisión Europea, y a la espera de lo que falle el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cierto es que creemos que Asturias tiene todas las de ganar».

Sobre las manifestaciones del ministro Óscar Puente, poniendo en duda que el peaje del Huerna sea hoy por hoy una prioridad para el Gobierno regional y señalando incluso que los políticos asturianos podrían tener la agenda «desenfocada», Barbón dijo no sentirse aludido y presumió de ser un político cercano. «Si algo he demostrado todos estos años como presidente del Principado, y además liderando las candidaturas socialistas, es que si algo tengo, y lo llevo a gala, es la cercanía a la ciudadanía», dijo. «Los ciudadanos saben que siempre he estado dispuesto a escuchar, que he estado dispuesto a liderar las reivindicaciones de nuestra tierra», comentó, y muestra de ello, dijo, fue su presencia en la manifestación. «Todos me pidieron la implicación como presidente y yo empeñé mi palabra con Asturias; lo dije en mi toma de posesión y por eso estoy aquí».