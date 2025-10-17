El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, rodeado del resto del Gobierno regional, durante el recorrido por la calle Uría. Alex Piña

Barbón, en la manifestación contra el peaje: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»

Acompañado por su Gobierno, el presidente del Principado participó en una protesta para reclamar el fin del peaje, defendiendo que el dictamen europeo confirma su ilegalidad y marcando distancia con la posición del Ejecutivo central

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:16

Comenta

Arropado por prácticamente todo su Gobierno, el presidente del Principado, Adrián Barbón, llegó a la Estación del Norte para participar, como uno más —había prometido—, ... en la histórica manifestación para pedir la supresión del Huerna. «Vengo a poner la cara por Asturias», dijo en una concentración que agrupó a unas cinco mil personas y en la que la movilización política fue evidente, especialmente por parte del PSOE, pero también por el resto de las formaciones, con excepción de Vox, que dijo negarse a participar de esta «campaña propagandística» liderada por el Gobierno regional. Barbón no se puso en primera fila, pero su presencia acaparó todas las cámaras.

