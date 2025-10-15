El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado hoy en el Congreso de los Diputados sus intenciones en relación al peaje del Huerna. A ... preguntas del diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, cerró la puerta al rescate o bonificación del 100% para todos los usuarios, como demanda el Principado. «Rescatar tiene una connotación jurídica que el Gobierno no puede adoptar». Puente destacó que el dictamen de la Comisión Europea que considera que el actual contrato de concesión se fraguó vulnerando la legislación comunitaria «no es vinculante, así que tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que siente si hay o no ilegalidad».

Así las cosas, ¿cuál es el terreno de lo posible? Según el ministro el Ejecutivo central «seguirá bonificando el peaje para que los usuarios más recurrentes y al transporte pesado se vean aliviados», indicó. Es decir, la política de descuentos se mantendrá en los términos actuales.

Puente se dijo «sorprendido» del nivel de consenso que el rescate tiene en Asturias. Al diputado de Sumar le dijo que no le sorprendía «que ustedes o el PSOE asturiano reclamen la liberalización del peaje, pero me sorprende que lo haga el PP, que es el Gobierno que creó el problema. Y me sorprende más el caso de Foro Asturias», dijo, vinculando la posición de esta formación con la de su primer líder, Francisco Álvarez-Cascos. «Él fue el ministro que decidió la prórroga y eso no debió pesar mucho en los asturianos cuando le hicieron presidente unos años después», expresó.

El ministro indicó que la política de su departamento es la de no renovar concesiones una vez llegan al final del contrato, posición que ha provocado que se liberen «1.000 de los 1.400 kilómetros» de peajes que había a la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.