El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareciendo en el Congreso. EFE
Peaje en Asturias

El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»

El titular de Transportes se dice «sorprendido» por la unanimidad que hay contra la autopista: «El ministro que decidió la prórroga fue Álvarez-Cascos y eso no debió pesar mucho cuando los asturianos le hicieron presidente»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:37

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado hoy en el Congreso de los Diputados sus intenciones en relación al peaje del Huerna. A ... preguntas del diputado asturiano de Sumar, Rafael Cofiño, cerró la puerta al rescate o bonificación del 100% para todos los usuarios, como demanda el Principado. «Rescatar tiene una connotación jurídica que el Gobierno no puede adoptar». Puente destacó que el dictamen de la Comisión Europea que considera que el actual contrato de concesión se fraguó vulnerando la legislación comunitaria «no es vinculante, así que tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el que siente si hay o no ilegalidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  3. 3 Los okupas de El Entrego habrían asaltado carboneras e intentado entrar en otros pisos bajos
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  7. 7 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  8. 8 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  9. 9

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  10. 10

    Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»

El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»