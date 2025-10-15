Los cortes por obras en el Huerna se prolongarán hasta el año que viene

Ramón Muñiz Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:03 | Actualizado 12:09h. Comenta Compartir

Las obras para modernizar todos los túneles de la autopista Campoames-León (AP-66), más conocida en Asturias como el peaje del Huerna, siguen con un alto ritmo de avance. Los usuarios frecuentes de la vía pueden apreciar cómo evolucionan los trabajos para abrir galerías de evacuación, instalar ventiladores, reforzar la red de drenaje y la del suministro de agua caso de incendio. Es un paquete de mejoras que están exigiendo una inversión de 68 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación. Es, en estos momentos, una de las mayores inversiones públicas en curso en Asturias y, para asegurar su ejecución, el Ministerio de Transportes va a seguir restringiendo el tráfico en el Huerna hasta el año que viene.

En un comunicado del departamento que rige Óscar Puente se detallan las restricciones que estarán activas hasta el 23 de diciembre y los trabajos que se podrán avanzar gracias a ese sacrificio de los conductores. Los trabajos sin embargo continuarán después de esa fecha con otros cortes que se anunciarán en su momento.

En lo relativo a octubre, noviembre y diciembre, el ministerio destaca que habrá cortes de calzada en los túneles del Negrón y Barrios, y de alguno de los carriles en los túneles de Entrerregueras, Pando, Vegaviesga y Oblanca. En los puentes del Pilar y la Constitución, así como en episodios de nevadas se levantarán los cortes de calzada, para facilitar la fluidez del tráfico. Además, cuando haya lluvias los operarios deberán retirarse y dejar libres los carriles cortados, por seguridad de conductores y trabajadores.

Estas condiciones provocan que el cronograma de las obras vaya a estar muy influido por las condiciones meteorológicas que depare el otoño, invierno y la primavera. Cabe recordar que en las obras de modernización el ministerio van a contrarreloj. Los trabajos están financiados con fondos de la UE captados a través del Plan de Recuperación y que tienen una condición: la obra debe estar terminada a más tardar el 30 de junio. El riesgo de perder la subvención o verla reducida es lo que provocó que Transportes cambiara su plan inicial, que pasaba por modernizar uno a uno cada túnel, minimizando así las molestias. Ahora, para amarrar el dinero europeo se trabaja de forma simultánea en todos o casi todos los túneles a la vez, lo que reducirá los tiempos de trabajo.

Las primeras semanas de este despliegue activado en verano se saldaron con importantes retenciones y situaciones de riesgo cuando se averiaba un vehículo en tramos con solo un carril libre. Aquello provocó que la concesionaria (Aucalsa), la Delegación del Gobierno, la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) tomaran cartas en el asunto, mejorando tanto la información al usuario como el despliegue de agentes y bomberos. Desde entonces las caravanas han sido más ocasionales.