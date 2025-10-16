El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias. Arnaldo García

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: «Alejandro Calvo está haciendo una performance. El único gesto válido es el del PSOE en el Congreso»

«No se entienden las excusas y las vueltas que lleva dando desde hace meses el Gobierno de Adrián Barbón, incapaz de exigir a Pedro Sánchez nada que sea bueno para Asturias»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:21

Comenta

Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano y portavoz de su partido en la Junta, critica la falta de acción del Gobierno de Adrián Barbón en ... torno al peaje del Huerna y denuncia la incoherencia del PSOE asturiano al respecto. «No se puede defender una cosa en Asturias y otra distinta cuando se cruza el Negrón», afirma. El líder popular confirma la presencia del PP en la concentración prevista para este viernes, impulsada por la Alianza por las Infraestructuras para reclamar la supresión del peaje, porque «es de justicia para Asturias». No obstante, discrepa de quienes califican de ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno del PP, y coincide con el Ministerio de Transportes en que aquella decisión se adoptó siguiendo criterios técnicos.

