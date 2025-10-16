Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: «Alejandro Calvo está haciendo una performance. El único gesto válido es el del PSOE en el Congreso»

Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano y portavoz de su partido en la Junta, critica la falta de acción del Gobierno de Adrián Barbón en ... torno al peaje del Huerna y denuncia la incoherencia del PSOE asturiano al respecto. «No se puede defender una cosa en Asturias y otra distinta cuando se cruza el Negrón», afirma. El líder popular confirma la presencia del PP en la concentración prevista para este viernes, impulsada por la Alianza por las Infraestructuras para reclamar la supresión del peaje, porque «es de justicia para Asturias». No obstante, discrepa de quienes califican de ilegal la prórroga aprobada por el Gobierno del PP, y coincide con el Ministerio de Transportes en que aquella decisión se adoptó siguiendo criterios técnicos.

–¿El viernes compartirá pancarta con Adrián Barbón? ¿Ha movilizado de alguna manera a sus militantes?

–El PP estará el viernes en la concentración para reclamar lo que es de justicia para Asturias y que ya hemos firmado hace más de un año.

–El Gobierno les acusa de trilerismo y cinismo por llevar al Congreso el debate sobre el peaje, al considerar que ha sido el PP el responsable de la situación actual. ¿Qué responden a esta acusación?

–Es que es exactamente en el Congreso de los Diputados donde está el debate porque solamente el Gobierno de Sánchez y Óscar Puente son quienes, si tienen voluntad, pueden quitar el peaje mañana mismo. Lo que no se entienden son las excusas que busca y las vueltas que lleva dando desde hace meses el Gobierno de Barbón, que es incapaz de exigir a Sánchez nada que sea bueno para Asturias, y este es un claro ejemplo.

–En la bancada socialista sorprendió que no considerara ilegal la prórroga y que la atribuyera a criterios técnicos. ¿Pedirá perdón si la justicia acaba considerando ilegal el peaje y asumirá entonces la responsabilidad del PP?

–Quien está argumentando que la prórroga del peaje fue legal es el Gobierno de Sánchez. Por eso, mantengo que la decisión tomada en su momento sobre la prórroga y que hoy defiende el actual Gobierno del PSOE, respondió exclusivamente a criterios técnicos.

–Entonces, ¿quién ha fallado para llegar a la situación actual?

–La pregunta es quién nos está fallando para solucionar la situación a futuro. Insisto: sólo el Gobierno de Pedro Sánchez puede quitar el peaje del Huerna y, si quiere, puede hacerlo mientras lee estas líneas, sólo es cuestión de voluntad política.

–¿No considera que este debate en el Congreso puede romper la unidad política que, en teoría, se ha alcanzado en la Alianza por las Infraestructuras?

–La ruptura de la unidad política vendrá de la mano de los diputados que no apoyen la iniciativa que hemos presentado desde el PP. No se puede defender una cosa en Asturias y la contraria cuando uno cruza el Negrón

–No parece que los diputados socialistas vayan a apoyarla. ¿Esperaban una respuesta diferente?

–Siempre espero lo mejor de los representantes públicos, pero es cierto que el PSOE de Asturias en esto de mantener la coherencia siempre defrauda. Al final están jugando a engañar a los asturianos, cuando toca votar y no fallar a Asturias, siempre nos traicionan.

–¿Qué le parece la iniciativa de Sumar de llevar el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras al Congreso? ¿La apoyará el PP?

–Siempre hemos dicho que apoyaremos cualquier propuesta o iniciativa buena para Asturias por lo que, todo lo que sea empujar para eliminar el peaje, es positivo para nosotros.

–Acusan al Gobierno de Adrián Barbón de ser sumiso a Pedro Sánchez, pero estos días hemos visto un fuerte rifirrafe entre el consejero Calvo y el Ministerio de Transportes. ¿Cómo interpreta ese cruce de acusaciones?

–Calvo está haciendo una performance, una puesta en escena. El único gesto válido en esta batalla, dado que Barbón lleva más de un año sin moverse, está en el voto de los diputados del PSOE asturiano en el Congreso.