¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Desayuno de trabajo esta mañana en el Europarlamento, con el vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira, el eurodiputado socialista Jonás Fernández, el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, el presidente de la de Avilés, Daniel González, el de la de Gijón, Félix Baragaño y la eurodiputada popular Susana Solís. E. C.
Peaje en Asturias

Crece el apoyo al rescate del Huerna: ahora lo respaldan las cámaras de comercio del Arco Atlántico

El grupo de entidades camerales que impulsa la creación de una macrorregión incorpora el fin de los peajes en la AP-66 y la AP-9 entre sus prioridades. «Salimos reforzados», celebra Paniceres

R. Muñiz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:45

Comenta

Crecen los apoyos a la petición de poner fin al peaje del Huerna. Ayer y hoy las cámaras de comercio del Arco Atlántico estaban reunidas ... en Bruselas, en un foro cuyo objetivo es constituir una macrorregión que represente los intereses compartidos de todos los territorios. Ese camino se va avanzando compartiendo proyectos y puntos de vista. La representación asturiana aprovechó la cita para incluir entre los ejes principales del conjunto la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y la de la AP-9 gallega en cumplimiento con el dictamen de la Comisión Europea.

