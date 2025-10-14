Crece el apoyo al rescate del Huerna: ahora lo respaldan las cámaras de comercio del Arco Atlántico

Desayuno de trabajo esta mañana en el Europarlamento, con el vicepresidente de la Cámara de Oviedo, José Manuel Ferreira, el eurodiputado socialista Jonás Fernández, el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, el presidente de la de Avilés, Daniel González, el de la de Gijón, Félix Baragaño y la eurodiputada popular Susana Solís.

R. Muñiz Martes, 14 de octubre 2025, 16:45 Comenta Compartir

Crecen los apoyos a la petición de poner fin al peaje del Huerna. Ayer y hoy las cámaras de comercio del Arco Atlántico estaban reunidas ... en Bruselas, en un foro cuyo objetivo es constituir una macrorregión que represente los intereses compartidos de todos los territorios. Ese camino se va avanzando compartiendo proyectos y puntos de vista. La representación asturiana aprovechó la cita para incluir entre los ejes principales del conjunto la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y la de la AP-9 gallega en cumplimiento con el dictamen de la Comisión Europea.

«Salimos muy reforzados para seguir luchando contra el injusto peaje del Huerna», declaró Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. De esta forma el documento estratégico del proyecto reconoce como ejes prioritarios de actuación el impulso al corredor atlántico ferroviario, el apoyo a la intermodalidad y conectividad de los Puertos del Arco Atlántico y la supresión de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9 como consecuencia del dictamen de la Comisión Europea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión