Crece el apoyo al rescate del Huerna: ahora lo respaldan las cámaras de comercio del Arco Atlántico
El grupo de entidades camerales que impulsa la creación de una macrorregión incorpora el fin de los peajes en la AP-66 y la AP-9 entre sus prioridades. «Salimos reforzados», celebra Paniceres
R. Muñiz
Martes, 14 de octubre 2025, 16:45
Crecen los apoyos a la petición de poner fin al peaje del Huerna. Ayer y hoy las cámaras de comercio del Arco Atlántico estaban reunidas ... en Bruselas, en un foro cuyo objetivo es constituir una macrorregión que represente los intereses compartidos de todos los territorios. Ese camino se va avanzando compartiendo proyectos y puntos de vista. La representación asturiana aprovechó la cita para incluir entre los ejes principales del conjunto la supresión del peaje del Huerna (AP-66) y la de la AP-9 gallega en cumplimiento con el dictamen de la Comisión Europea.
«Salimos muy reforzados para seguir luchando contra el injusto peaje del Huerna», declaró Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.
De esta forma el documento estratégico del proyecto reconoce como ejes prioritarios de actuación el impulso al corredor atlántico ferroviario, el apoyo a la intermodalidad y conectividad de los Puertos del Arco Atlántico y la supresión de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-9 como consecuencia del dictamen de la Comisión Europea.
