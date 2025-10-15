Indignación con Puente por no suprimir el peaje: empresarios y partidos hablan de «cerrazón», «error» e «intransigencia»

El viernes y el sábado están convocadas dos manifestaciones en Asturias reclamando el fin del peaje del Huerna. Que esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente ... cerrara la puerta a dicha reclamación está provocando una oleada de críticas entre los partidos y agentes sociales impulsores de las protestas.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, cree que ha quedado demostrado que el ministro «no ha recibido ni una sola presión del Principado» y acusa al presidente autonómico, Adrián Barbón, de «pretender pasar de puntillas» por este asunto para no enfrentarse a Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de los asturianos.

El también portavoz del grupo parlamentario popular en la Junta ha señalado que de las palabras del ministro «se extraen dos conclusiones: la primera, que la prórroga del peaje respondió a criterios técnicos que este gobierno, del que Puente es ministro, defiende; y la segunda, que desde que hemos firmado la Alianza por las Infraestructuras, el ministro no ha recibido ni una sola presión del Gobierno del Principado de Asturias».

Queipo considera que esta actitud demuestra que el presidente asturiano, Adrián Barbón, «pretendía y pretende pasar de puntillas sin hacer ruido porque prefiere no enfrentarse a Sánchez, aunque ello conlleve no defender los intereses de Asturias».

«No es firmeza, es cerrazón», afea Paniceres

Desde el mundo económico ha hablado Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, quien considera «incomprensible que el ministro pretenda cerrar en falso un asunto que la propia UE ha dejado meridianamente claro: la prórroga es nula de pleno derecho. Mantener el peaje tras ese reconocimiento no solo es un agravio para Asturias, sino una obstinación política que perjudica gravemente a nuestra competitividad y a la cohesión territorial de España».

Paniceres entiende que «persistir en el error, ignorando las advertencias europeas y el clamor social y empresarial, no es una muestra de firmeza, sino de cerrazón. Asturias no puede seguir pagando por una autovía que ya está más que amortizada».

Su homólogo de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, sostiene que «el ministro y el Gobierno vuelven a eludir su responsabilidad con el pueblo asturiano. Será la justicia quien dictamine y corrija la discriminación que Asturias sufre con la conexión por carretera a la capital más cara de España y sin alternativa para los ciudadanos». González lamentó que se pierda «competitividad y cohesión territorial con la postura intransigente del ministro».