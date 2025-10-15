El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un coche, en el peaje del Huerna.

Indignación con Puente por no suprimir el peaje: empresarios y partidos hablan de «cerrazón», «error» e «intransigencia»

Álvaro Queipo recrimina al presidente autonómico que pretenda «pasar de puntillas» por este asunto para no enfrentarse a Pedro Sánchez

Ana Moriyón
Ramón Muñiz

Ana Moriyón y Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:49

Comenta

El viernes y el sábado están convocadas dos manifestaciones en Asturias reclamando el fin del peaje del Huerna. Que esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente ... cerrara la puerta a dicha reclamación está provocando una oleada de críticas entre los partidos y agentes sociales impulsores de las protestas.

elcomercio Indignación con Puente por no suprimir el peaje: empresarios y partidos hablan de «cerrazón», «error» e «intransigencia»

