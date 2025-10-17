Todas las voces contra el peaje de la autopista del Huerna: «Asturias no puede seguir pagando» Representantes de la política, la empresa y la sociedad asturiana se posicionan contra el peaje de la autopista del Huerna, por cuya eliminación se movilizarán este viernes en Oviedo

I. G. Viernes, 17 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

Hoy, 17 de octubre, Asturias sale a la calle para expresar su rechazo a un agravio histórico: el peaje de la autopista del Huerna, la única vía de alta capacidad que comunica el Principado con la meseta. La Comisión Europea decretó el pasado julio que la prórroga de la concesión hasta el año 2050 es ilegal, al haberse otorgado sin concurso público.

Esta situación grava aún más el impacto económico y social del que es uno de los peajes más caros de España. Por eso hoy, a las 17.30 horas, comenzará en la estación del Norte de Oviedo una manifestación convocada bajo el lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna'.

Sobre esa protesta y, sobre todo, sobre la realidad que configura el peaje del Huerna se han posicionado en EL COMERCIO numerosos representantes de la sociedad asturiana, de su política y su economía. Estas son sus palabras.

Secretario general de UGT en Asturias Javier Fernández Lanero: «No se trata de buscar culpables, sino de que la gente salga de Asturias sin pagar»

El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, fue el encargado de abrir la ronda de entrevistas con agentes empresariales, sociales y políticos participantes en la Alianza por las Infraestructuras que EL COMERCIO publica desde el pasado 2 de octubre. «El dinero para rescatar esta autopista tendrá que salir del mismo sitio que salió el dinero para rescatar otras», recalca en esta entrevista.

Secretario general de CC OO en Asturias José Manuel Zapico: «No queremos más excusas ni cuentos de la lechera. Llegó el momento de suprimir el peaje del Huerna»

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, denuncia que el peaje del Huerna ha supuesto décadas de «atraco y estafa» para los asturianos y hace un llamamiento a la unidad política, social y económica para acabar con lo que considera una injusticia que ha lastrado el desarrollo de la región desde 1983 y pide al ministro de Transportes que «esté a la altura», aunque lamenta que, por ahora, no haya dado «ni un solo motivo para el optimismo».

Presidenta de la Fade María Calvo: «Asturias no puede seguir pagando más por moverse, por producir y por generar empleo»

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, advierte de que el peaje del Huerna es «una barrera estructural que lastra la competitividad de Asturias» y reclama su eliminación inmediata. Hace un llamamiento para participar en la concentración en Oviedo de este 17 de octubre por ser «una manifestación por la igualdad y el futuro de Asturias» y anuncia que la patronal prepara también una estrategia jurídica para reclamar las cantidades cobradas de forma ilegal.

Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres: «Dicen del Huerna lo que decían de la variante, que era cara y no se podía. Unidos volveremos a convencerles»

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, fue de los primeros en pedir la manifestación contra el peaje del Huerna de este viernes. «Esto pone a prueba ese 'Asturias lo primero' que repiten todos los políticos y que vamos a necesitar ahora que viene el debate de la financiación. Ahí nos jugamos el Estado de Bienestar», advierte.

Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón Félix Baragaño: «La falta de presupuestos generales no debe imposibilitar la bonificación al 100%»

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, tilda de «incomprensible» que el Gobierno central haga oídos sordos a la resolución europea que declara ilegal el peaje del Huerna; alerta de que el sobrecoste penaliza la competitividad del puerto de El Musel y respalda la movilización social y las acciones jurídicas impulsadas a través de la Alianza por las Infraestructuras.

presidente de la Cámara de Comercio de Avilés Daniel González: «El Gobierno de Asturias debe acudir a los tribunales por compromiso y por justicia»

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, advierte de que el peaje del Huerna «penaliza» la competitividad de las empresas de la comarca y reclama al Gobierno del Principado que defienda los intereses de la región incluso ante los tribunales «por compromiso y por justicia». Urge la eliminación del peaje por ser un sobrecoste que los ciudadanos y las empresas asturianas llevan pagando más de cuarenta años y no sólo respalda la movilización de este viernes, sino que pide mantener la previsión social y política todo lo que sea necesario «por convicción» con nuestra región.

Presidente de Cesintra Alejandro García Monjardín: «Es hora de soportar esta carga entre todos, igual que los peajes de Cataluña y de Madrid»

El presidente de Cesintra, Alejandro Monjardín, considera que el peaje del Huerna «lastra la competitividad de todo el tejido empresarial asturiano« y reclama una solución inmediata por parte del Gobierno central. Entiende que Asturias lleva demasiado tiempo pagando un agravio que en otras comunidades se ha resuelto y sostiene que »ya es hora de que el coste se reparta entre todos los españoles».

Presidente de Asetra Ovidio de la Roza: «Ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la vía judicial»

Ovidio de la Roza, presidente de Asetra (Asociación de Empresarios de Transporte y Aparcamientos de Asturias), lamenta la falta de compromiso del Gobierno central con la eliminación del peaje del Huerna y defiende la vía jurídica como la opción más fiable para resolver el conflicto. Hoy acudirá a la manifestación como portavoz de la patronal, pero también como un asturiano más para mostrar la unidad frente a este agravio.

Presidenta de Vox en Asturias Carolina López: «La pancarta la compartiremos con Barbón cuando se plante en Moncloa»

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, acusa al presidente del Principado de «montar un teatro» en torno al peaje del Huerna y de ser «sumiso a Sánchez». Asegura que el bipartidismo «se pasa la patata caliente» mientras los asturianos «siguen pagando un peaje injusto» y descarta participar en la manifestación. «Compartiremos pancarta con Barbón cuando se plante en La Moncloa».

Coordinador de USO-Asturias Miguel Rivero: «Cada euro pagado en ese peaje es un euro menos para las familias y pequeñas empresas»

«Asturias no puede seguir pagando por algo que ya ha sido sobradamente amortizado», sostiene Miguel Rivero, coordinador de USO-Asturias, que participa en la Alianza por las Infraestructuras y se suma a la movilización de este 17 de octubre.

Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias Alejandro Calvo: «El peaje del Huerna políticamente se puede quitar y queremos que sea ya cuanto antes»

«Teníamos sospechas pero el dictamen final de la Comisión es absolutamente contundente. Ahora no es que hayamos pisado el acelerador, sino que al saber lo que la Comisión determina estamos cargados de razón jurídica para dar el siguiente paso», expone Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, en su entrevista en EL COMERCIO.

Secretario General de Foro Adrián Pumares: «El juego del PSOE ya aburre: en realidad no quiere suprimir el peaje del Huerna»

Adrián Pumares, secretario general de Foro, se muestra pesimista. No cree que haya batalla real entre el PSOE de Adrián Barbón y el de Pedro Sánchez. «Del Ministerio de Transportes no espero nada. Óscar Puente no acepta si quiera que no sea necesario el telepeaje para tener descuentos».

Diputada del Grupo Mixto en la Junta General y líder de Somos Asturias Covadonga Tomé: «La bonificación es un entretenimiento innecesario»

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, hace un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas y destaca la movilización social como herramienta clave para lograr la eliminación del peaje del Huerna. Señala al PP como responsable «directo» por la prolongación irregular de la concesión, pero carga también contra los «bandazos» del PSOE.

Portavoz de IU en la Alianza por las Infraestructuras Delia Campomanes: «Si hubo dinero para rescatar a la banca, debe haberlo para rescatar a Asturias»

La portavoz de IU en la Alianza por las Infraestructuras y diputada en la Junta, Delia Campomanes, reclama al Gobierno central la supresión inmediata del peaje del Huerna, que considera «injusto e ilegal». Defiende la unidad política y social en torno a este objetivo y advierte de que «si nuestros gobiernos no se diferencian del PP, la gente dejará de apoyarnos».

Presidente del PP de Asturias Álvaro Queipo: «Alejandro Calvo está haciendo una performance. El único gesto válido es el del PSOE en el Congreso»

Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano y portavoz de su partido en la Junta, critica la falta de acción del Gobierno de Adrián Barbón en torno al peaje del Huerna y denuncia la incoherencia del PSOE asturiano al respecto. «No se puede defender una cosa en Asturias y otra distinta cuando se cruza el Negrón», afirma.

Presidente de la Unión Consumidores de Asturias Dacio Alonso: «Mantener el peaje de la autopista del Huerna podría ser prevaricación»

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, exige la supresión inmediata o la bonificación total del peaje. Y advierte de que, si el Gobierno central mantiene su posición, podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa continuada.

Consejero de Movilidad de Castilla y León José Luis Sanz: «Asturias, Galicia y Castilla y León trabajamos en una declaración institucional contra el peaje de la autopista del Huerna»

«Preguntar por el origen de este problema es como conducir mirando al retrovisor, no creo que sea el papel de los responsables políticos de hoy. En el presente el derecho a la movilidad pasa por aliviar el peaje a familias y empresas», expone el consejero de Movilidad de Castilla y León, José Luis Sanz en la última entrevista de esta serie publicada por EL COMERCIO el mismo día de la movilización.