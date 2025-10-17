El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dacio Alonso.
Presidente de la Unión Consumidores de Asturias

Dacio Alonso: «Mantener el peaje de la autopista del Huerna podría ser prevaricación»

«No se puede seguir pagando por algo manifiestamente ilegal. Debe suprimirse de inmediato»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:26

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, exige la supresión inmediata o la bonificación total del peaje. Y advierte de ... que, si el Gobierno central mantiene su posición, podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa continuada.

