Dacio Alonso: «Mantener el peaje de la autopista del Huerna podría ser prevaricación»

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, exige la supresión inmediata o la bonificación total del peaje. Y advierte de ... que, si el Gobierno central mantiene su posición, podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa continuada.

–El debate sobre el peaje del Huerna ha vuelto a primera línea. Desde una perspectiva ciudadana, ¿cómo valora que la autopista siga siendo de pago con todo lo que ahora se sabe?

–Este peaje siempre ha generado debate. Hace unos años, con bloqueos por nevadas, conseguimos que se devolviera el importe a muchos ciudadanos acudiendo a los tribunales. Ahora, el dictamen de la Comisión Europea es claro: la prórroga en vigor desde 202 es ilegal, y un acto declarado ilegal no puede generar perjuicio económico a los usuarios.

–El Gobierno del Principado ha iniciado una batalla jurídica y política para lograr la eliminación del peaje. ¿Cree que se está actuando con suficiente firmeza?

–Por primera vez hay unidad política y social en torno a este asunto, algo poco habitual y muy positivo. Esa unidad es la mayor garantía de éxito. La Alianza por las Infraestructuras es el instrumento idóneo para canalizarla. Si no logramos eliminar el peaje ahora, seguiremos pagándolo hasta 2050: 67 años, un récord mundial.

–¿Qué impacto económico tiene este peaje para los consumidores, transportistas y familias?

–Con unos 8.000 vehículos diarios, la recaudación ronda los 50 millones de euros anuales. Desde 2021 se habrían cobrado unos 200 millones de forma ilegal. El peaje actúa como un auténtico arancel para la economía asturiana, encareciendo bienes, transporte y servicios.

–En caso de que el peaje se declare ilegal, ¿considera que los usuarios deberían ser compensados por los años de pago indebido?

–Sí. Como establece el TJUE, una norma ilegal no puede generar daños económicos a los ciudadanos. Cuando llegue el momento, deberá abrirse el proceso de resarcimiento. Ahora lo urgente es lograr la gratuidad del peaje.

–¿Recomiendan guardar los tickets?

–Siempre hay que pedir factura: es la garantía para cualquier reclamación. Además, en España las autopistas incumplen la ley al no entregarlas automáticamente. También valen los pagos con tarjeta o telepeaje como prueba.

–Mientras se resuelve el proceso judicial, se reclama una bonificación total del peaje. ¿Apoyan esta medida transitoria?

–Las opciones son dos: liberar el peaje por su ilegalidad o bonificarlo al 100%. No se puede seguir pagando por algo manifiestamente ilegal; debe cesar de inmediato.

–El Ministerio de Transportes advierte que rescatar la concesión podría tener un coste multimillonario que asumirían los contribuyentes. ¿Cómo valoran este argumento?

–¿Cómo se puede defender el interés general de una norma manifiestamente ilegal? El Gobierno conoce los procedimientos: declaración inmediata de lesividad, sin indemnización al adjudicatario por haber participado en la ilegalidad. Si mantiene la posición de 'sostenella y no enmendalla' podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa continuada.