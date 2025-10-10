El sindicato USO-Asturias forma parte de la Alianza de las Infraestructuras que ha convocado la manifestación contra el peaje, el próximo viernes a ... las 17.30, en la Estación del Norte.

–¿Es un objetivo de su central que la movilización sea masiva? ¿Qué hacen para ello?

–Desde la Unión Sindical Obrera (USO) queremos una movilización amplia, plural y pacífica, que trascienda siglas y sectores. Estamos informando a los trabajadores, participando en las plataformas sociales y coordinando acciones con otras organizaciones para que esta reivindicación llegue con fuerza al Gobierno central. Asturias no puede seguir pagando por algo que ya ha sido sobradamente amortizado.

–Convenza al lector de que esto servirá de algo.

–Las movilizaciones sirven cuando hay conciencia y persistencia. El precedente europeo demuestra que los peajes prorrogados de forma irregular pueden y deben suprimirse. La presión social y sindical es la única herramienta que obliga a los gobiernos a rectificar decisiones injustas. Si nos mantenemos unidos, lograremos lo que otras regiones ya consiguieron: un acceso libre y digno que fomente la igualdad territorial y económica.

–¿Cómo diría que afecta el peaje a la clase trabajadora?

–Penaliza la movilidad laboral, encarece el transporte de mercancías y limita las oportunidades de empleo e inversión. Cada euro pagado en peaje es un euro menos para las familias asturianas, para las pequeñas empresas y para la competitividad de la región. Es un sobrecoste diario que agrava la desigualdad frente a otras comunidades con mejores infraestructuras gratuitas.

–¿Cómo le explicaría al ciudadano de otra comunidad autónoma con peajes que este sí deben quitarlo y el suyo no?

–No pedimos privilegios, pedimos equidad. En este caso la prórroga vulneró una directiva europea, no estamos ante una concesión legítima vigente, sino ante una irregularidad prolongada en el tiempo. Lo que exigimos es que se cumpla la ley y que se repare un agravio histórico.

–¿Qué le diría a Óscar Puente si lo tuviera delante?

–Que gobierne para todo el país, no sólo para los grandes ejes industriales del centro peninsular. Asturias necesita inversiones reales, no promesas a largo plazo. Le recordaría que mantener un peaje injustificado contradice la cohesión territorial y el principio de igualdad de oportunidades que su propio gobierno defiende.

–¿Qué dice de Asturias que hayamos pasado dos décadas quejándonos sin advertir que aquella prórroga conculcaba una directiva de la UE?

–Dice que hemos confiado demasiado en la palabra de las instituciones y no lo suficiente en la fuerza de la ciudadanía organizada. Pero también demuestra que la sociedad asturiana ha despertado: ahora hay información, conciencia y un movimiento que no se va a conformar. Llegamos tarde, pero llegamos juntos.

–¿Cómo valora el papel que está jugando el Principado?

–Ha reaccionado con tibieza. Su deber era liderar desde el primer momento, no sumarse cuando la indignación ya era general. Esperamos que defienda sin ambigüedades los intereses de los asturianos ante el Gobierno central y la UE.