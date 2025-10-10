El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El coordinador de la Unión Sindical Obrera (USO) de Asturias, Miguel Rivero. J. M. Pardo

Miguel Rivero García

Coordinador de USO-Asturias
«Cada euro pagado en ese peaje es un euro menos para las familias y pequeñas empresas»

«Que hayamos pasado dos décadas sin advertir esta ilegalidad significa que confiamos demasiado en la palabra de las instituciones. Tardamos, pero hemos despertado»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:57

Comenta

El sindicato USO-Asturias forma parte de la Alianza de las Infraestructuras que ha convocado la manifestación contra el peaje, el próximo viernes a ... las 17.30, en la Estación del Norte.

