¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Delia Campomanes, diputada de IU en la Junta.

Delia Campomanes, portavoz de IU en la Alianza por las Infraestructuras

«Si hubo dinero para rescatar a la banca, debe haberlo para rescatar a Asturias»

«Esto nos perjudica a todos: Si la gente no nos diferencia de los gobiernos del PP tendrá pocos alicientes para seguir apoyándonos»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:26

Comenta

La portavoz de IU en la Alianza por las Infraestructuras y diputada en la Junta, Delia Campomanes, reclama al Gobierno central la supresión inmediata del ... peaje del Huerna, que considera «injusto e ilegal». Defiende la unidad política y social en torno a este objetivo y advierte de que «si nuestros gobiernos no se diferencian del PP, la gente dejará de apoyarnos».

