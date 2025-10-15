La portavoz de IU en la Alianza por las Infraestructuras y diputada en la Junta, Delia Campomanes, reclama al Gobierno central la supresión inmediata del ... peaje del Huerna, que considera «injusto e ilegal». Defiende la unidad política y social en torno a este objetivo y advierte de que «si nuestros gobiernos no se diferencian del PP, la gente dejará de apoyarnos».

–PSOE y PP se echan mutuamente la culpa. ¿Cuál cree que es el grado de responsabilidad de cada uno?

–Lo importante ahora es la unidad hacia el futuro. Establecer responsabilidades quiebra esa unidad. Pero, sin lugar a dudas, fue un Gobierno de Aznar quien privatizó Aucalsa y fueron Aznar y Cascos quienes prorrogaron ilegalmente el peaje. Dicho esto, sería deshonesto no señalar también que Zapatero prometió su supresión en la campaña electoral de 2004 y que hoy el Ministerio que encabeza Óscar Puente defiende la prórroga. Al final, paga Asturias, su gente y su economía. Siempre ha sido un peaje injusto. Ahora, además, ilegal. No hay excusas.

–¿Qué posición adoptarán sus representantes en el Congreso cuando se debatan las diferentes iniciativas parlamentarias?

–La defensa de Asturias debe estar por encima de las siglas y partidos. Somos partidarios de que los diputados asturianos en el Congreso trasladen ese frente común por la supresión del peaje que hemos construido en Asturias. Nuestro diputado Rafa Cofiño ya lo ha planteado, pero tememos que primen los intereses de partido. En todo caso, tanto el propio Rafa como el resto del grupo parlamentario de Sumar defenderán esta posición sin ambages, como hicimos nosotros en la Junta General en el debate de orientación, sin partidismos y por mucho que los responsables de este agravio ahora quieran presentarse como adalides de la solución.

–¿Cómo valora el papel que está desempeñando Barbón en esta batalla? ¿Podría hacerse más desde el Gobierno regional?

–Un gobierno siempre o casi siempre puede hacer más, y esto vale para todos los temas. Pero en esta ocasión el Gobierno de Asturias lidera el frente común político y social por la supresión del peaje, a través de la Alianza por las Infraestructuras, que para nosotros es el espacio indicado para canalizarlo. De momento estamos cómodos con el planteamiento del Gobierno autonómico que fomenta la acción unitaria.

–¿Cómo recibe las palabras del secretario de Transportes cuando advierte de que el rescate sería multimillonario y tendría que pagarse con el dinero de los ciudadanos?

–Estamos ante un problema político puro. Si la prórroga fue ilegal, habrá que ver qué consecuencias tendría su nulidad. Pero sin detenernos en los aspectos técnico-jurídicos, lo que decimos es que el Gobierno debe suprimir el peaje, porque fue quien lo puso y quien lo mantiene, y es quien tiene las competencias. Pero eso no puede ser a costa de otras inversiones pendientes ni a costa del bolsillo de la gente que ya lleva años pagando este peaje injusto e ilegal. Debe ir a cargo de los presupuestos generales. Si ha habido dinero para rescatar a la banca, tiene que haberlo para rescatar a Asturias. Es voluntad política.

–¿Cómo valora la actitud del Ministerio de Transportes?

–No nos ha gustado y sigue sin gustarnos, pero repetimos, esto es un problema político puro que afecta a la relación de Asturias con el Estado. Supera al Ministerio. No obstante, la ciudadanía no entiende que un Gobierno de coalición progresista maltrate así a nuestra comunidad. Y esto es algo que nos perjudica a todos: si nuestros gobiernos no se diferencian de los del PP, la gente tiene pocos alicientes para seguir apoyándonos. El Ministerio debe recapacitar y estar a la altura.