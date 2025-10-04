María Calvo, presidenta de la Fade: «Asturias no puede seguir pagando más por moverse, por producir y por generar empleo» «Óscar Puente tiene la oportunidad de corregir un agravio histórico desde el respeto a un territorio que nunca ha dejado de empujar»

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, advierte de que el peaje del Huerna es «una barrera estructural que lastra la competitividad de Asturias» y reclama su eliminación inmediata. Hace un llamamiento para participar en la concentración en Oviedo el próximo 17 de octubre por ser «una manifestación por la igualdad y el futuro de Asturias» y anuncia que la patronal prepara también una estrategia jurídica para reclamar las cantidades cobradas de forma ilegal.

–¿Cómo afecta a la economía asturiana este peaje?

–El peaje del Huerna no es un simple coste: es una barrera estructural que lastra la competitividad de Asturias. Encarece todos los movimientos de mercancías y de personas, y supone un sobrecoste directo para nuestras empresas, que compiten en desventaja con territorios que no tienen esa barrera. Es un obstáculo para atraer inversiones y para el día a día de transportistas, autónomos y ciudadanos. Necesitamos conectividad real. Infraestructuras que no frenen, sino que impulsen. Condiciones justas para competir en igualdad con el resto del país. Lo que no puede seguir ocurriendo es que Asturias pague más por moverse, más por producir y más por generar empleo. Y lo más grave: mantener esta situación hasta el 17 de octubre de 2050, fecha de reversión de la concesión, sería inasumible. Significaría condenar a Asturias a 25 años más de desventaja competitiva.

–¿Tiene cifras?

–Sí, y son claras. La autopista del Huerna registró en 2023 casi 3,2 millones de desplazamientos y facturó 47 millones de euros por peajes. Eso supone que casi 9.000 vehículos se desplazan por ella cada día y pagan por cada desplazamiento 14,6 euros de media. El coste de mantenimiento es de unos 7 millones de euros al año, más unos 3 millones en inversiones y seguridad, y 4 millones en personal, con una plantilla de 66 trabajadores. Más allá de las cifras, es un agravio para nuestra región, que es la única comunidad autónoma que tiene que pagar peaje en su principal vía de comunicación con la Meseta. Por lo que el coste del rescate no puede ser una excusa.

–De 0 a 100. ¿Cuántas opciones cree que hay de que, esta vez, sí revierta el Huerna?

–Creo que si seguimos unidos y somos contundentes con la reclamación debemos ser escuchados, y espero que así sea. Desde el Gobierno de España no se puede ignorar la reclamación unánime de toda la sociedad asturiana.

–Convenza al lector de por qué debería ir a la manifestación del 17 de octubre.

–Porque ésta no es una manifestación cualquiera. Es una manifestación por la igualdad y por el futuro de Asturias. Es una oportunidad histórica para exigir lo que es justo: que no se penalice más a nuestra tierra. Quien esté en la manifestación estará defendiendo el empleo y la competitividad.

–¿Qué acciones está emprendiendo Fade para movilizar al sector?

–Desde Fade estamos en contacto permanente con nuestras asociaciones y con las empresas más directamente afectadas. Hemos mantenido reuniones con transportistas, sectores productivos, y entidades sociales y económicas que comparten esta preocupación. También estamos participando en la Alianza impulsada por instituciones, sindicatos y organizaciones empresariales, porque Asturias necesita ahora una posición común y firme, y agradecemos al Gobierno de Asturias y a su consejero que haya hecho lo que le pedíamos y lo que tenía que hacer, que era ponerse al frente. Pero, además, como la voz del tejido empresarial asturiano, nuestro trabajo no se queda sólo en la movilización. Estamos trabajando también en el plano técnico, jurídico y estratégico. Queremos que esta reclamación se sostenga con razones, con datos, con visión de futuro. Porque no sólo exigimos que se elimine el peaje: queremos explicar por qué hacerlo es bueno para Asturias y bueno para España.

–¿Cuándo fue la última vez que estuvo en una manifestación?

–No suelo acudir a manifestaciones. Mi manera de defender Asturias ha sido siempre desde el diálogo, desde las propuestas, desde el trabajo técnico y constante en los espacios donde se toman decisiones. La última a la que acudí fue por el asesinato de Miguel Angel Blanco. Porque soy muy consciente de que hay momentos que exigen una señal pública y colectiva. Y éste es uno de ellos. Por eso estaré. Porque el peaje del Huerna simboliza una barrera que ya no tiene sentido. Y porque esta manifestación no es contra nadie: es a favor de Asturias.

–Fade prepara también una estrategia jurídica contra el peaje. ¿En qué consiste y en qué punto está?

–En Fade creemos que esta reclamación también puede tener consecuencias legales. No queremos renunciar a ninguna vía. Estamos estudiando la reclamación por la posible nulidad de la prórroga, conforme a lo que indica el expediente de la Comisión Europea, y que de prosperar abriría la posibilidad a que se pudieran reclamar las cantidades cobradas de forma ilegal.

–¿Qué le diría al ministro Óscar Puente?

–Le diría que en vez de señalar al Principado y hacer de menos a Asturias resuelva de una vez los problemas. Le diría que no pedimos favores, pedimos justicia. Que mantener este peaje penaliza a una región que quiere competir, crecer y aportar. Y que tiene en su mano algo más que una decisión técnica: tiene la oportunidad de corregir un agravio histórico. Y de hacerlo desde el consenso, la razón y el respeto a un territorio que nunca ha dejado de empujar. Asturias necesita conectividad real. Igualdad en el acceso a las infraestructuras. Porque ésta no es la única de las asignaturas pendientes. Y no podemos consentir ya más retrasos ni disculpas.