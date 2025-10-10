El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López.
Peaje del Huerna

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias: «La pancarta la compartiremos con Barbón cuando se plante en Moncloa«

«Estamos ante un peaje injusto por culpa del bipartidismo, que se pasa la patata caliente, pero no pone ninguna solución encima de la mesa»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:11

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, acusa al presidente del Principado de «montar un teatro» en torno al peaje del Huerna y ... de ser «sumiso a Sánchez». Asegura que el bipartidismo «se pasa la patata caliente» mientras los asturianos «siguen pagando un peaje injusto» y descarta participar en la manifestación del día 17. «Compartiremos pancarta con Barbón cuando se plante en La Moncloa».

