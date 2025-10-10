Carolina López, presidenta de Vox en Asturias: «La pancarta la compartiremos con Barbón cuando se plante en Moncloa«

La portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, acusa al presidente del Principado de «montar un teatro» en torno al peaje del Huerna y ... de ser «sumiso a Sánchez». Asegura que el bipartidismo «se pasa la patata caliente» mientras los asturianos «siguen pagando un peaje injusto» y descarta participar en la manifestación del día 17. «Compartiremos pancarta con Barbón cuando se plante en La Moncloa».

–¿Qué le parece la batalla política, jurídica y social impulsada por el Gobierno del Principado?

–Un teatro por parte del Gobierno de Barbón para seguir alargando el pago del peaje y no tener que hacer frente a Pedro Sánchez. Es un sumiso a su líder y no tiene valor a exigirle como debe que se elimine de una vez este peaje abusivo e injusto que pagamos los asturianos. Mientras a los golpistas e independentistas les dan todo lo que piden saltándose incluso la Ley, a los asturianos nos obligan a pagar la fiesta. Nos tienen olvidados, abandonados y ninguneados.

–Ustedes, que son muy críticos con la gestión pública, ¿creen que esta autopista estará mejor en manos de la Administración central?

–En este tema no se trata de eso, se trata de que hubo una concesión que el PP prorrogó de forma irregular y que el PSOE como oposición en su momento no fiscalizó. Estamos ante un peaje injusto, que cada año es más caro, por culpa del bipartidismo que se pasa la patata caliente, pero no pone ninguna solución en la mesa.

–PP y PSOE se han responsabilizado mutuamente. ¿Quién cree que tiene más culpa?

–Cuando se prorrogó el peaje de forma irregular por parte del PP, el PSOE lo sabía y lo utilizó para atizar y criticar al PP de boquilla. Hace 20 años que podrían haberlo judicializado como pretenden hacer ahora. Si lo hubiese hecho cuando lo tenían que hacer ahora no tendríamos este peaje. Por tanto, tanta culpa tiene el que gobierna como el que hace oposición de pacotilla y de postín de cara a la galería.

–Acusan al Gobierno de Adrián Barbón de ser sumiso a Pedro Sánchez, pero estos días hemos visto un fuerte rifirrafe entre el consejero Calvo y el Ministerio de Transportes. ¿Cómo interpreta ese cruce de acusaciones?

–Como una obra de teatro para seguir alargando este proceso. Pretenden entretener a los asturianos. Nos venden titulares y noticias, pero nunca tienen una solución al problema que ellos mismos han contribuido a crear. Estamos ante una situación similar al vial de Jove, mucho ruido y pocas nuevas. Iban a exigir y no se iban a conformar y al final el vial de Jove dejó de ser una realidad. Y como este hay mas, el Plan de Cercanías, el corredor del Atlántico, la autovía del Suroccidente, entre otras.

–Mientras se resuelve jurídicamente este proceso, la Alianza pide la bonificación del 100% del peaje. ¿Confían en que esta medida llegue a buen puerto?

–Se ha pedido pero Adrián Barbón lo ha condicionado a la aprobación de los presupuestos generales. Esta legislatura Pedro Sánchez no ha sido capaz a aprobar unos presupuestos, por tanto, cómo vamos a confiar que esta medida llegue a buen puerto.

–¿El próximo viernes compartirá pancarta con Adrián Barbón?

–Nosotros no participamos en teatros ni escenas propagandísticas de Adrián Barbón ni de nadie. La pancarta la compartiremos cuando se plante en Moncloa y ahí sí, exija las responsabilidades debidas. Seamos serios y responsables, dejemos las puestas en escena para los profesionales del cine y del teatro. Hacer política es otra cosa, es trabajar para plantear soluciones y si hay que dar un golpe encima de la mesa se da, pero Barbón no se atreve a dar la cara frente a Sánchez y pretende esconderse detrás de una pancarta. Tiene línea directa con Pedro Sánchez, que lo llame, que vaya a Moncloa y se lo exija.