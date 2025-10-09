Ovidio de la Roza, presidente de Asetra: «Ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la vía judicial»

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra), lamenta la falta de compromiso del Gobierno central ... con la eliminación del peaje del Huerna y defiende la vía jurídica como la opción más fiable para resolver el conflicto. El 17 de octubre acudirá a la manifestación como portavoz de la patronal, pero también como un asturiano más para mostrar la unidad frente a este agravio.

–¿Han calculado cuánto supone de media el peaje del Huerna en la cuenta de resultados de una empresa de transportes?

–Depende del número de camiones y la frecuencia, pero hemos calculado de media entre 4.000 y 4.500 euros anuales por camión.

–Si el peaje se mantiene, ¿cree que podría afectar a la localización de empresas?

–Las empresas, cuando van a hacer una localización, miran todo tipo de costes: transportes, fiscalidad, burocráticos, costes de terreno, etcétera. Sin ninguna duda, el transporte tiene una incidencia importante en el coste final de una mercancía y, evidentemente, si al transporte normal tienes que añadirle unos costes de peaje, puede ser un elemento negativo.

–El Gobierno del Principado ha anunciado una batalla política y jurídica para eliminar el peaje. ¿Cómo valora su compromiso y en cuál de las dos vías confía más?

–La iniciativa del Gobierno del Principado es buena. Y ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la jurídica. Además, esta vía nos puede permitir incluso recuperar o reclamar todos los peajes indebidamente pagados durante los últimos años. Por eso, e independientemente de que pueda haber algún tipo de decisión política –en la que yo, en principio, confío poco–, nosotros seguiríamos por la vía jurídica hasta el final.

–Teniendo en cuenta la actitud del Gobierno central, ¿confían en que llegue a buen puerto la bonificación planteada como solución provisional?

–Creo que sería una cuestión de echar números. Teniendo en cuenta que se calcula que la bonificación total rondaría los 700 millones de euros, y que –aunque no hay cifras exactas– se habla de que el rescate del peaje podría rondar los 1.200 o 1.300 millones, creo que económicamente al Gobierno central le compensaría afrontar directamente el rescate. Lo contrario sería un error desde el punto de vista puramente económico.

–¿Creen que el Gobierno central subestima el problema porque Asturias no tiene suficiente peso electoral?

–Creo que la Administración central, una vez más, a Asturias no la está teniendo muy en cuenta. Se ha demostrado con éste y otros muchos temas como el acceso al puerto de El Musel, la Autopista del Mar, la intermodal o la Zalia. Son tantas cosas las que demuestran que el Gobierno central tiene a Asturias en un tercer o cuarto plano que tengo poca confianza en la vía política. Además, vemos a un Ministerio de Transportes con una inacción absoluta desde hace mucho tiempo, que no toma medidas de casi ningún tipo con respecto a nuestro sector. De ahí mi escepticismo. Ojalá me equivoque, pero por eso nunca debemos abandonar la vía jurídica. Tardará mucho más, dos o tres años, como mínimo, pero al final se resolverá.

–¿Está totalmente convencido de que finalmente la justicia dará la razón a Asturias?

–El dictamen de la Comisión Europea es muy claro y muy contundente. Lo que pasa es que no obliga a nada, simplemente califica como irregular la prolongación de la concesión. Todas las consultas que estamos haciendo en el plano jurídico coinciden en que las posibilidades de ganar son casi totales. Por eso la vía jurídica es la fundamental. Se tardará más o menos tiempo, pero al final nos darán la razón y se demostrará que hubo una ilegalidad.