El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trump anuncia un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y liberar a los rehenes
Ovidio de la Roza.
Peaje de la autopista del Huerna

Ovidio de la Roza, presidente de Asetra: «Ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la vía judicial»

«El peaje del Huerna y otros muchos temas más demuestran que el Gobierno central tiene a Asturias en tercer o cuatro plano»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra), lamenta la falta de compromiso del Gobierno central ... con la eliminación del peaje del Huerna y defiende la vía jurídica como la opción más fiable para resolver el conflicto. El 17 de octubre acudirá a la manifestación como portavoz de la patronal, pero también como un asturiano más para mostrar la unidad frente a este agravio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  6. 6 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  7. 7 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  8. 8 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  9. 9 El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias
  10. 10

    Quintes se movilizará contra la okupación en Granderroble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ovidio de la Roza, presidente de Asetra: «Ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la vía judicial»

Ovidio de la Roza, presidente de Asetra: «Ojalá por la vía política se avanzase algo, pero confiamos más en la vía judicial»