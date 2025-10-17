José Luis Sanz: «Asturias, Galicia y Castilla y León trabajamos en una declaración institucional contra el peaje de la autopista del Huerna»

Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León unen fuerzas contra los peajes del Huerna (AP-66) y la AP-9. José Luis Sanz ( ... Segovia, 1961) lidera la estrategia desde la consejería de Movilidad castellano y leonesa.

–¿Cómo ven el conflicto?

–Estamos las tres comunidades en el mismo paquete jurídico con la AP-66 y la AP-9. La carta de emplazamiento de la Comisión Europea nos hace estar expectantes y sumando esfuerzos para posicionarnos unidos.

–¿Cómo incide este peaje en la movilidad de Castilla y León?

–La vinculación de León con Asturias en general y Gijón en particular es muy especial; ahí están los casos de Valencia de Don Juan y Pola de Sanabria. Luego están los vínculos económicos, comerciales, familiares y académicos. Todo genera flujos de movilidad y esta cuestión ya se percibe como un derecho. Intentamos facilitarla con sistemas públicos, pero no podemos obviar los desplazamientos que hacen los vehículos ligeros y pesados por razones profesionales. En este sentido el Huerna es la única autopista de Castilla y León con bonificación así que, comparado con el resto, está en una situación mejor, pero el problema aquí no es ese, ni puede plantearse la bonificación como un paliativo. La Comisión ha planteado un tema jurídico y eso sitúa a las administraciones públicas, comunidades autónomas, sociedades y colectivos empresariales en otra posición. Si en el pasado el modelo concesional posibilitó construir infraestructuras y fue positivo, en el presente dar contenido material al derecho a la movilidad pasa por aliviar los costes del peaje a las familias y empresas.

–Aquí la unidad interna se logra con la Alianza de las Infraestructuras. ¿Cómo hacen ahí?

–Tenemos un pronunciamiento por unanimidad de todos los grupos en las Cortes que insta al Gobierno a hacer gratuito el uso de la autopista. Podemos debatir si la fórmula es el rescate o la bonificación del 100%. Estamos en contacto los tres gobiernos autonómicos y trabajamos en una declaración institucional conjunta, que podemos concretar en breve. También hemos solicitado el expediente de la concesión.

–El ministro cree que rescatar el Huerna implicaría que hay que rescatar todos los peajes.

–La situación no es igual. Aquí hay un pronunciamiento de la Comisión por vulneración de las normas de contratación europeas. El ministro emplaza la solución a las instancias judiciales europeas y yo aplicaría el refranero castellano: pleitos tengas y los ganes, pero es mejor un mal acuerdo que un buen pleito.

–El Principado impulsa una manifestación este viernes. ¿La apoyan?

–Los gobiernos tenemos que reivindicar estas cosas en los despachos, que es donde nos corresponde. La movilización la vemos con simpatía pero nuestro papel es trabajar en los despachos en base al pronunciamiento unánime que tenemos de las Cortes.

–¿Cómo cree que acabará esto?

–La prórroga tenía un contexto y 25 años después estamos en otro. Tenemos que ser tributarios de nuestro momento y sociedad. Preguntar por el origen de esto es conducir mirando al retrovisor, y no creo que sea ese el papel de quienes tenemos responsabilidad política ahora. Lo que pedimos no es ni más ni menos que lo que se ha hecho con la circunvalación de Alicante, que ya no tiene peaje desde el verano.