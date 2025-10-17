El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejero de Movilidad castellano y leonés, José Luis Sanz Merino. JCyL

José Luis Sanz: «Asturias, Galicia y Castilla y León trabajamos en una declaración institucional contra el peaje de la autopista del Huerna»

«Preguntar por el origen de este problema es como conducir mirando al retrovisor, no creo que sea el papel de los responsables políticos de hoy. En el presente el derecho a la movilidad pasa por aliviar el peaje a familias y empresas»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 06:22

Comenta

Los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León unen fuerzas contra los peajes del Huerna (AP-66) y la AP-9. José Luis Sanz ( ... Segovia, 1961) lidera la estrategia desde la consejería de Movilidad castellano y leonesa.

