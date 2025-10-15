¿En qué punto está el expediente de la UE contra el Huerna? Ripa promete acelerarlo con «información relevante»

En septiembre de 2021 Daniel Ripa, entonces representante de Podemos Asturias, cursó una denuncia ante la Comisión Europea advirtiendo de posibles irregularidades en la ... prórroga del peaje del Huerna (AP-66). Tras años de análisis y petición de aclaraciones al Gobierno de España, Bruselas emitió el pasado julio un dictamen motivado dando por probado que tanto la decisión de alargar la concesión hasta 2050 como su posterior privatización se hicieron vulnerando la directiva que regulaba entonces los contratos públicos. En síntesis el Ejecutivo comunitario considera que ambos pasos debieron resolverse mediante un concurso público previamente anunciado en el Boletín Oficial de la UE para facilitar que inversores de otros países participaran de él.

¿Cuál es la situación hoy de este expediente de infracción, después de que el Gobierno central respondiera hace un mes defendiendo la legalidad de las decisiones adoptadas por los Ejecutivos de José María Aznar? El equipo jurídico de la Comisión al cargo del tema ofreció aclaraciones sobre el procedimiento el lunes al consejero Alejandro Calvo, a una delegación gallega, y al exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, que fue quien cursó la denuncia sobre el Huerna.

Según esas explicaciones, a estas alturas ha sido el colegio de comisarios quien ha asumido los informes de los equipos jurídicos que consideran ilegal la situación actual y, tendrá que ser también el colegio quien decida el siguiente paso. El mensaje trasladado es que Bruselas está abierta a recibir información significativa, si bien maneja toda la documentación pública relacionada con la prórroga de la concesión del Huerna (AP-66) y el posterior proceso de venta.

La respuesta dada por el Gobierno central el mes pasado faculta ahora a la Comisión Europea a iniciar un diálogo sobre las alternativas para reponer la legalidad. En un caso similar seguido en Italia esta etapa se prolongó durante cuatro años, antes de que Bruselas diera por infructuosa la gestión y elevara la causa al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), motivo por el cual no se espera medida alguna este curso.

En unas declaraciones por escrito Daniel Ripa agradeció el trabajo de la Comisión Europa, le pidió llevar «a la mayor brevedad» el tema al TJUE y se comprometió a remitir «información altamente relevante» para el procedimiento. Con todo llamó a una «movilización que será la que mostrará ante Europa y Madrid que es necesario asegurar el cumplimiento de la ley».