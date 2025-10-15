El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Daniel Ripa y Segundo González, en 2018 ante las cabinas del peaje, cuando lanzaron su campaña contra el Huerna. J. M. Pardo
Peaje en Asturias

¿En qué punto está el expediente de la UE contra el Huerna? Ripa promete acelerarlo con «información relevante»

La Comisión Europea aclaró a los implicados en el procedimiento el tipo de documentación que puede serle de utilidad y transmitió que no se esperan decisiones este año

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:15

Comenta

En septiembre de 2021 Daniel Ripa, entonces representante de Podemos Asturias, cursó una denuncia ante la Comisión Europea advirtiendo de posibles irregularidades en la ... prórroga del peaje del Huerna (AP-66). Tras años de análisis y petición de aclaraciones al Gobierno de España, Bruselas emitió el pasado julio un dictamen motivado dando por probado que tanto la decisión de alargar la concesión hasta 2050 como su posterior privatización se hicieron vulnerando la directiva que regulaba entonces los contratos públicos. En síntesis el Ejecutivo comunitario considera que ambos pasos debieron resolverse mediante un concurso público previamente anunciado en el Boletín Oficial de la UE para facilitar que inversores de otros países participaran de él.

