17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna

Los asturianos llevamos pagando el peaje de la autopista del Huerna (AP-66), la única vía rápida que conecta el Principado con la meseta, desde 1983, año de la inauguración de su primera fase. Década tras década, los conductores han tenido que asumir un coste que se ha convertido en uno de los peajes más caros de España, un peso constante no sólo sobre quienes usan esta vía para trabajar, transportar mercancías o viajar, también para la economía asturiana en general, afectada por este arancel encubierto que grava cualquier producto que entra o sale de la región y penaliza nuestra competitividad.

La concesión original debía finalizar en 2021. Sin embargo, en 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió prorrogarla hasta 2050, consolidando un agravio que muchos consideran ya histórico. Durante años, la reivindicación de la supresión del peaje o la aplicación de bonificaciones realmente significativas sobre el precio –ahora establecido en 15,40 euros por trayecto– ha sido una demanda constante de la sociedad asturiana. Pero la situación dio un giro importante tras la denuncia presentada por el exlíder de Podemos y exdiputado en la Junta, Daniel Ripa, ante la Comisión Europea. El organismo emitió el pasado julio un informe en el que considera que la prórroga fue ilegal, al haberse otorgado sin concurso público, lo que contraviene la normativa europea.

La opinión de los asturianos Encargada en una empresa de electricidad (Siero) Cristina Sánchez «Es el momento de que se asuman responsabilidades y trabajar, sin pugna política, por el bien de Asturias» Empresario transportista (Avilés) Toni Gámez «Hay que apoyar al Principado, es el momento de aunar fuerzas contra el peaje. Ojalá podamos conseguirlo»

Presidente del equipo de balonmano de Avilés Gerardo González «Por justicia, por Asturias, por nosotros... La UE nos ha dicho que es ilegal. Hay que eliminarlo» Ama de casa (Mieres) Laura Vázquez «Desde que la UE confirmó que cobrarnos por pasar por una autopista de tantos años era ilegal guardo los tiquets»

Empresario transportista (Oviedo) Carlos Hugo Martínez «El peaje nos hace perder competitividad. Espero que con la movilización ciudadana se consiga algo» Transportista (Gijón) Javier del Valle «Lo tenían que haber quitado ya hace tiempo. Hay que unirse y movilizarse, de lo contrario no lo lograremos»

Ingeniero informático y atleta (Gijón) Jorge Juan Cantón «La supresión del peaje mejoraría las comunicaciones y eso sería muy importante para Asturias» Tienda de moda (Avilés) Omar Martínez «Los asturianos llevamos pagando este peaje desde que yo tengo uso de razón. Está más que rentabilizado»

Transportista (Gijón) Álvaro Expósito «Es una autopista que está todo el día en obras y casi tardas lo mismo por el puerto de Pajares» Administrador de Lotería (Oviedo) Esteban Morales «Ha sido todo un engaño. Zapatero quitó el mobiliario del peaje y acumuló el pago en León»

A partir de entonces, a la percepción de injusticia que venía calando entre la sociedad desde hace años se sumó la consideración de ilegalidad, lo que generó un aumento de la presión social y política. Y, reabierto el debate sobre la necesidad de impulsar una movilización ciudadana, el Gobierno del Principado decidió asumir un papel protagonista.

A través de la Alianza por las Infraestructuras, el Ejecutivo de Adrián Barbón se comprometió a liderar la batalla social, política y jurídica para exigir su supresión o bonificación total, enfrentándose al argumento del Ministerio de Transportes, que defiende la legalidad de la prórroga para mantener el peaje y condena su futuro a un largo proceso judicial que, tarde o temprano, acabará en los tribunales europeos.

Pero Asturias no quiere esperar ni un día más. Formaciones políticas, asociaciones empresariales y agentes sociales que conforman la Alianza por las Infraestructuras han dicho basta y han convocado hoy en Oviedo, a partir de las 17.30 horas, una manifestación inédita bajo el lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna' que saldrá de la Estación del Norte y concluirá en la Plaza de la Escandalera. Se espera la presencia de Adrián Barbón y todos sus consejeros, representantes de todos los partidos políticos –salvo Vox–, asociaciones empresariales, sindicatos y otros agentes sociales con el objetivo de mostrar la unidad de Asturias frente a lo que se ha convertido en un obstáculo económico y un símbolo de desigualdad para la región.

Entrenador de Boxeo (Gijón) Óliver Sánchez Bernard «Cada vez que sales de Asturias son 30 euros, para quien viaja por trabajo es mucho dinero» Músico (Gijón) Tobías Rueda «Creo que es necesario pensar más en medidas que favorezcan a los que vivimos en Asturias»

Vicepresidente de la Casa de León (Gijón) Andrés Cuñado «Ya hemos pagado suficiente. Animo a todo el mundo a que vaya a la manifestación» Transportista (Villaviciosa) Álvaro García «Pago unos 700 euros mensuales por una autopista que no está en buenas condiciones»

Pescadero (Oviedo) Fernando del Bazo «Cruzar el peaje supone un gasto vergonzoso, más cuando la autopista es la peor de España» Jubilado Cayetano González «Es imprescindible suprimirlo para reducir el tráfico de Pajares y aumentar la seguridad»

Librera María Nosti «La autopista ya está hecha y la cesión está más que amortizada. Es el momento de liberarla» Transportista (Villaviciosa) Diego Fernández «Además del peaje, la carretera es una vergüenza. Hay tres tramos en obras»

Jubilado (San Martín del Rey Aurelio) Juan José Martínez «Es increíble que llevemos tantos años pagando este peaje. Es un robo en toda regla» Residencia de ancianos (Villaviciosa) Isabel Obaya «Si la UE dice que el peaje es ilegal tienen que quitarlo ya. No es justo que sigamos pagando»

La manifestación podría haberse caldeado en las últimas horas con las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ratificó la decisión del Gobierno central de mantener el peaje, ignorando no sólo el dictamen de la Comisión Europea, sino también el clamor unánime que llega desde Asturias, liderado por un Gobierno de su mismo signo político, e incluso infravalorando las reivindicaciones sociales y políticas de la región.

Pero las espadas están en alto: a la manifestación casi oficial de este viernes la sigue, el sábado, una concentración frente a la Delegación del Gobierno impulsada por Daniel Ripa, más combativa y menos institucional, bajo el lema 'Asturias entera rompe la barrera', acompañada de un cartel que muestra el dibujo de una excavadora derrumbando las cabinas del peaje. Ya no hay marcha atrás.

