0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas

Seopan reconoce que el actual modelo «provoca desigualdad territorial» y recupera una alternativa que el Ministerio de Transportes llegó a estudiar

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:14

Comenta

La Asociación de Empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras (Seopan), patronal a la que está asociado el Grupo Itínere que es propietario de Aucalsa, ... remitió al Ministerio de Transportes una solución para neutralizar las tarifas que se pagan en el peaje del Huerna (AP-66), que están entre las más caras del país y se apoyan en un contrato de concesión cuya legalidad cuestiona la Comisión Europea. En un informe presentado el pasado julio, admite que el actual modelo que se aplica en España por el cual se cobra en unas autopistas sí y en otras no «provoca desigualdad territorial». Como alternativa, defiende la conveniencia de ir a un sistema de pago por uso de la red de autovías.

