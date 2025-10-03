José Manuel Zapico: «No queremos más excusas ni cuentos de la lechera. Llegó el momento de suprimir el peaje del Huerna»

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, denuncia que el peaje del Huerna ha supuesto décadas de «atraco y estafa» para los ... asturianos. En el marco de la ronda de entrevistas que EL COMERCIO publicará en los próximos días, Zapico hace un llamamiento a la unidad política, social y económica para acabar con lo que considera una injusticia que ha lastrado el desarrollo de la región desde 1983 y pide al ministro de Transportes que «esté a la altura», aunque lamenta que, por ahora, no haya dado «ni un solo motivo para el optimismo».

–Pagamos el peaje desde 1983. ¿Cree que de esta se puede revertir?

–La Comisión Europea dice que la prórroga que firmó Cascos es ilegal. Aquello fue un atraco y una estafa para Asturias, lo tuvimos claro desde el primer día. Hay que poner fin a un peaje que no tiene sentido y sólo lastra a Asturias.

–¿Es este el mayor problema que tienen ahora las comunicaciones asturianas?

–Las infraestructuras son sinónimo de problemas en Asturias. Las grandes inversiones acumulan retrasos intolerables y la situación de Cercanías, con la antigua Feve haciendo aguas a diario es sencillamente insostenible. El Ministerio de Transportes está en el fichero de morosos con Asturias. Incumplimientos y retrasos resumen su gestión.

–El Huerna, ¿tiene más de lastre económico o simbólico?

–Las dos. Es inexplicable que el resto de autopistas de peaje pasaran a ser gratuitas cuando acabó la concesión y el Huerna no. También es discriminatorio que la única salida de alta capacidad por carretera tenga peaje. Hay que decir basta.

–¿Qué están haciendo desde su organización para movilizar a los afiliados el 17 de octubre?

–Vamos a poner toda la carne en el asador para que la movilización unitaria sea un éxito y para que el ministro de Transportes vea que Asturias está harta de un peaje ilegal, harta de pagar por salir y entrar por el Negrón, harta de una injusticia que nos perjudica. No queremos más excusas ni más cuentos de la lechera. Llegó el momento de suprimir un peaje ilegal e injusto.

–¿Qué otras manifestaciones recuerda junto a la patronal?

–Es bueno que la patronal también esté en la pancarta y es bueno que haya una amplia unidad política, social y económica detrás de esta manifestación. Hay que remar todos juntos en la misma dirección para defender Asturias y poner punto y final a la tomadura de pelo.

–¿Qué le diría al ministro Óscar Puente si lo tuviera delante?

–Que no puede ignorar ni despreciar la amplísima unidad y la gran movilización que se está generando en Asturias. No puede ser cómplice de la prórroga ilegal de Cascos. Tiene la oportunidad de ser el ministro que puso fin a una gran estafa a los asturianos. Esperemos que esté a la altura, aunque no ha dado ni un solo motivo para ser optimista.

–¿Qué pasaría si después de la manifestación no hubiese una respuesta del ministerio?

–Cuando una sociedad se moviliza y expresa su rechazo de forma masiva y pacífica, enrocarse sería un grave error para el Gobierno. Y puede pagarlo muy caro.