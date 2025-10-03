El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Manuel Zapico, secretario general de CCOO.
Secretario general de CC OO en Asturias

José Manuel Zapico: «No queremos más excusas ni cuentos de la lechera. Llegó el momento de suprimir el peaje del Huerna»

«Si la sociedad se moviliza de forma masiva, enrocarse sería un grave error para el Gobierno. Y puede pagarlo muy caro»

Ramón Muñiz
Ana Moriyón

Ramón Muñiz y Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:57

Comenta

José Manuel Zapico, secretario general de CC OO Asturias, denuncia que el peaje del Huerna ha supuesto décadas de «atraco y estafa» para los ... asturianos. En el marco de la ronda de entrevistas que EL COMERCIO publicará en los próximos días, Zapico hace un llamamiento a la unidad política, social y económica para acabar con lo que considera una injusticia que ha lastrado el desarrollo de la región desde 1983 y pide al ministro de Transportes que «esté a la altura», aunque lamenta que, por ahora, no haya dado «ni un solo motivo para el optimismo».

