Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. J. P.
Secretario general de UGT en Asturias

Javier Fernández Lanero: «No se trata de buscar culpables, sino de que la gente salga de Asturias sin pagar»

«El dinero para rescatar esta autopista tendrá que salir del mismo sitio que salió el dinero para rescatar otras»

Ramón Muñiz
Ana Moriyón

Ramón Muñiz y Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:30

EL COMERCIO inicia una ronda de entrevistas con los agentes empresariales, sociales y políticos que participan en la Alianza por las Infraestructuras, de cara ... a la manifestación del 17 de octubre para exigir la supresión del peaje del Huerna. El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, abre la serie llamando a una protesta masiva que asegure su éxito. «No se trata de buscar culpables, sino de que la gente salga de Asturias sin pagar», reivindica el líder sindical, quien insta al Gobierno central a «rectificar».

