«La SEPI tiene que dar una salida a Duro Felguera, pero no a costa de despidos masivos»

Javier Fernández Lanero (Mieres, 1972) se presenta a su tercera y última reelección como secretario general de UGT Asturias. Lo hará en el ... congreso que tendrá lugar los días 1 y 2 de abril en Avilés y al que acude con la intención de recibir el respaldo a sus propuestas para los próximos cuatro años, en un contexto muy complicado para sectores clave para la economía asturiana, como la industria, aunque también con oportunidades como las que conlleva la defensa.

–¿Qué objetivos se marca?

–Hemos demostrado en estos últimos cinco años, sobre todo, que mejorando la vida de las personas se genera empleo. Se ha recaudado más vía IVA e IRPF y nada se ha quebrado. En ese sentido, vamos a seguir con la agenda social y en el ámbito nacional la reducción de la jornada es un objetivo irrenunciable, así como seguir subiendo los salarios, sobre todo los más bajos, y mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. La salud laboral es otro objetivo porque no somos capaces de bajar esa media de dos muertes al día por el simple hecho de ir a trabajar. También nos centraremos en la vivienda, con la visión de que es un derecho, y en la industria.

–¿Qué plantea para defender la industria asturiana?

–Vamos a seguir reclamando que lleguen las inversiones a Asturias, como las de Arcelor. Hay que insistir a Mittal que cumpla con sus compromisos y desde luego el Gobierno de España debe tener una estrategia energética y tiene que haber un pacto de Estado por la energía para tener precios competitivos. Hoy en día es lo que marca la competitividad de la industria y estamos viendo cómo otros países de fuera de la Unión Europea, como Estados Unidos, dan más ayudas para que los costes energéticos sean menores. Por otro lado, en los países menos avanzados no hay ningún tipo de regulación y pueden producir mucho más barato porque no tienen que cumplir con ningún estándar climático y, además, reciben ayudas de Estado.

–Arcelor mantiene la planta de DRI en suspenso y anuncia deslocalización de servicios. ¿Qué le plantea UGT como sindicato mayoritario en la empresa?

–Necesitamos concreción, es decir, que haya una apuesta y una presión del Gobierno de España a Mittal para que cumpla con las inversiones comprometidas. El horno eléctrico de Avilés es la garantía de que podemos conservar la capacidad productiva y, si lo hacemos, podremos mantener empleo y seguir siendo punteros en Europa. Si aparte de la acería eléctrica que se está construyendo en Gijón se hace la de Avilés, nos pondría en una posición más competitiva para que la primera planta de DRI (reducción directa del mineral de hierro, por sus siglas en inglés ) que se haga en Europa esté en Asturias. Lógicamente en estas decisiones tienen mucho que ver los costes de la energía, por lo que ese pacto de Estado y la Ley de Industria van a ser esenciales, así como que se garantice el suministro. Lo que está claro es que estos dos próximos años serán cruciales porque la vida útil del horno alto 'A' termina el 31 de diciembre de 2026. Desde UGT vamos a defender con uñas y dientes que aquí siga habiendo una empresa competitiva.

–¿El sector de la defensa reindustrializará Asturias?

–Es una oportunidad porque, por desgracia, la Unión Europea tiene que garantizar la seguridad en el actual contexto internacional. Asturias puede convertirse en ese polo logístico del norte de España en materia de defensa, ya que tenemos condiciones muy buenas, entre otras, porque contamos con la fábrica de Santa Bárbara, que sobre todo tiene algo que escasea, que es el capital humano. Tenemos trabajadores muy cualificados, de modo que debemos aprovechar todas las oportunidades que van a llegar en forma de inversiones.

–La plantilla de Santa Bárbara está preocupada por la competencia de Indra. ¿Teme pérdida de empleos?

–Sí, ese miedo existe. Por eso queremos conocer qué inversiones puede hacer General Dynamics, que es el dueño de Santa Bárbara. Estamos viendo que Indra, de la que forma parte el Estado, se está posicionando y esto genera incertidumbre entre los trabajadores de Santa Bárbara. Es necesario que, cuanto antes, la dirección de General Dynamics se siente con la plantilla para explicar cuál es la estrategia que va a seguir en los próximos meses ante este aumento de inversiones. Sería terrible no poder potenciar la actividad productiva de Santa Bárbara.

–La compra de El Tallerón por parte de Indra será una inyección de liquidez para Duro Felguera, pero, ¿cree que resolverá su complicada situación?

–Duro Felguera tiene una situación muy difícil debido a la mala gestión de los diferentes CEO que, con el visto bueno de la Sociedad Estatal de ParticipacionesIndustriales, han pasado por la empresa. De modo que la SEPI es corresponsable de la gestión, por lo que tiene que dar una salida a Duro, pero que no sea a costa de un plan de viabilidad que traiga consigo despidos masivos.

–Usted pidió a la patronal que se sentase con los sindicatos para analizar las causas de la falta de mano de obra. ¿Lo han hecho?

–Está previsto en la concertación, donde estamos diseñando las mesas de trabajo, por lo tanto, es una medida que sí o sí vamos a llevar a cabo. Está claro que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y tenemos que ver por qué. Y ahí, entre otras cuestiones, tenemos que ver qué está pasando con la Formación Profesional Dual. La oferta que hay de FP tiene que ver con lo que están demandando las empresas en Asturias. Creo que hemos demostrado que cuando las ofertas de trabajo son buenas la gente se apunta rápidamente.

–¿La FP Dual ayudará realmente a solucionar el desequilibrio entre la oferta y la demanda?

–Lo primero que tenemos que ver es si hay empresas que quieran tener a estos estudiantes como trabajadores en prácticas con contrato de trabajo. Porque estamos viendo que no se apuntan, es decir, están todo el día diciendo que necesitan mano de obra, se les da la oportunidad de formar a un trabajador a la carta y, sin embargo, no los cogen. Algo falla.

–Hay elecciones en Fade. ¿Qué le pide a quien salga elegido?

–Necesitamos que el resultado de este proceso sea una Fade muy fuerte. Nosotros conocemos bien a ambos candidatos, hemos trabajado con María (Calvo) y con el equipo actual en concertaciones y también con la Cámara de Comercio de Oviedo (el otro candidato, José Manuel Ferreira, es el vicepresidente de esta organización). El resultado no puede ser una división, sino tiene que ser una fortaleza y las cámaras de comercio tienen que estar integradas en Fade como lo han estado toda la vida. Nos ha ido muy bien así porque había sinergias. Por desgracia, en los últimos años no ha sido así y eso ha traído consigo una división empresarial que no es nada buena.